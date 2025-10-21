Δημόσια τηλεόραση Ισραήλ: Η Χαμάς συμμετέχει κρυφά στον σχηματισμό κυβέρνησης στη Γάζα

Η Ισραηλινή Ραδιοτηλεοπτική Αρχή (KAN) ανέφερε σήμερα Τρίτη (21/10) ότι η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς συμμετέχει κρυφά στον σχηματισμό της μεταβατικής τεχνοκρατικής κυβέρνησης που προβλέπεται ότι θα κυβερνήσει τη Λωρίδα της Γάζας.

Επιπλέον, σύμφωνα με το αραβικό κανάλι Al Arabyiya, η ΚΑΝ ανέφερε ότι η Χαμάς έχει συμπεριλάβει περίπου τα μισά μέλη της τεχνοκρατικής κυβέρνησης στη λίστα της, άτομα που υποστηρίζουν τους τρομοκράτες, ακόμη και αν δεν το έχουν δηλώσει ρητά και ξεκάθαρα.



Από την πλευρά του, ο αρχηγός της Χαμάς και επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας, Χαλίλ αλ-Χάγια, τόνισε ότι η διεθνής βούληση, υπό την αιγίδα του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, είναι ο εγγυητής της επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο αλ-Χάγια ευχαρίστησε όλους τους μεσολαβητές, τονίζοντας την αποφασιστικότητα του παλαιστινιακού λαού και τη βούληση να τερματιστεί το βάσανό του.

Πρόσθεσε επιπλέον ότι η τρομοκρατική οργάνωση είναι αποφασισμένη να παραδώσει όλες τις σορούς σύμφωνα με τη συμφωνία, παρά τις δυσκολίες και την έλλειψη διαθέσιμου εξοπλισμού για τον εντοπισμό τους.

Ανέφερε επίσης ότι η Χαμάς και οι παλαιστινιακές παρατάξεις είναι δεσμευμένες στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Αυτό έρχεται καθώς Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στους New York Times, ότι η κυβέρνηση Τραμπ ανησυχεί ολοένα και περισσότερο για την πιθανότητα αποχώρησης του Ισραηλινού πρωθυπουργού από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Οι αξιωματούχοι πρόσθεσαν ότι η τρέχουσα στρατηγική της κυβέρνησης είναι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και οι απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ να προσπαθήσουν να αποτρέψουν τον Νετανιάχου από το να επαναλάβει μια ολοκληρωμένη επίθεση κατά της Χαμάς.

Ο Βανς φτάνει σήμερα Τρίτη (21/10) στο Ισραήλ, όπου θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για να συζητήσουν τη δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Βανς δεν θα εισέλθει στη Γάζα, για λόγους ασφαλείας, και αντ’ αυτού θα παρακολουθεί την κατάσταση εκεί μέσω ενός drone που θα μεταδίδει πλάνα σε ειδικές οθόνες στα κεντρικά γραφεία του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ.