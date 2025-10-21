Δημογραφικό στην Ιταλία: Έρχεται νέο ιστορικό χαμηλό στις γεννήσεις για το 2025

Η Ιταλία αναμένεται να υποστεί περαιτέρω μείωση του αριθμού των γεννήσεων φέτος, φτάνοντας σε νέο ιστορικό χαμηλό, επιδεινώνοντας τη δημογραφική κρίση της χώρας, ανακοίνωσε την Παρασκευή η εθνική στατιστική υπηρεσία ISTAT την Τρίτη.

Πέρυσι καταγράφηκαν μόλις 370.000 νέες γεννήσεις, ο χαμηλότερος αριθμός από την ενοποίηση της Ιταλίας το 1861, και το 16ο συνεχόμενο έτος κατά το οποίο ο αριθμός αυτός μειώθηκε.

Στους πρώτους επτά μήνες του 2025 η αρνητική τάση συνεχίστηκε, με μόλις κάτω από 198.000 νεογέννητα, μείωση 6,3% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024, ανέφερε η ISTAT.

Ο δείκτης γονιμότητας, που μετρά τον μέσο αριθμό παιδιών που γεννιούνται από κάθε γυναίκα σε αναπαραγωγική ηλικία, μειώθηκε τον Ιανουάριο-Ιούλιο σε 1,13, από το χαμηλό ρεκόρ του περασμένου έτους που ήταν 1,18, πρόσθεσε η υπηρεσία.

Η μακροχρόνια μείωση του ποσοστού γεννήσεων στην Ιταλία θεωρείται εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, παρά τις υποσχέσεις της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι και των προκατόχων της να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, κανείς δεν κατάφερε να ανακόψει τη μείωση.

Σε ξεχωριστή έκθεση, η ISTAT ανέφερε ότι η σταθερή γήρανση του πληθυσμού και η σταδιακή αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης θα οδηγήσουν σε μια προοδευτικά γηραιότερη εργατική δύναμη.

Ανέφερε ότι έως το 2050 το ποσοστό των ατόμων που εργάζονται ή αναζητούν εργασία στην ηλικιακή ομάδα 55-64 ετών θα αυξηθεί στο 70% από 61% πέρυσι, ενώ στην ηλικιακή ομάδα 65-74 ετών θα αυξηθεί στο 16% από 11%.