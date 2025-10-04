Times of Israel

«Θα φέρουμε όλους τους ομήρους πίσω στην πατρίδα τις επόμενες μέρες», ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε διάγγελμά του σχολιάζοντας την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη συμφωνία 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

«Ελπίζω, με τη βοήθεια του Θεού, τις επόμενες μέρες, κατά τη διάρκεια της γιορτής του Σουκότ, να μπορέσουμε να ανακοινώσουμε την επιστροφή όλων των ομήρων - των ζωντανών και των νεκρών, ταυτόχρονα, ενώ ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) παραμένει αναπτυγμένος βαθιά στη Λωρίδα της Γάζας.» ανέφερε στο μήνυμα του.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατακεραυνώνει ανώτερους αξιωματούχους που ισχυρίστηκαν πως θα ήταν αδύνατο να επιστραφούν όλοι οι όμηροι χωρίς την πλήρη αποχώρηση από τη Γάζα.

«Το Ισραήλ έχει ανακτήσει μέχρι στιγμής 207 ομήρους», τονίζει.

«Αλλά ποτέ δεν παραιτήθηκα από τους υπόλοιπους ομήρους. Και ποτέ δεν παραιτήθηκα από τους υπόλοιπους στόχους του πολέμου», τονίζει.

Ο Νετανιάχου ευχαρίστησε τον «αγαπητό του φίλο πρόεδρο Τραμπ» για τη στρατιωτική υποστήριξη του Ισραήλ, υπογραμμίζοντας ότι «δεν πρόκειται να υποστεί καθυστερήσεις από την πλευρά της Χαμάς», όπως είπε ο Τραμπ νωρίτερα.

Ο Νετανιάχου αναφέρει πως συντόνισε, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, «μια διπλωματική κίνηση που ανατροφοδότησε την κατάσταση», ενώ οι δυνάμεις του IDF προχωρούσαν στην πόλη της Γάζας. «Αντί το Ισραήλ να απομονωθεί, η Χαμάς θα απομονωθεί», αναφέρει.

Τα δύο στάδια των διαπραγματεύσεων

Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή στη διαπραγματευτική ομάδα του Ισραήλ, με επικεφαλής τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, να κατευθυνθεί στο Κάιρο για να καθορίσει τις «τεχνικές λεπτομέρειες» της απελευθέρωσης των ομήρων.

«Η πρόθεσή μας, και η πρόθεση των Αμερικανών φίλων μας, είναι να κλειδώσουμε τις διαπραγματεύσεις εντός ημερών», είπε ο Νετανιάχου.

Στο πρώτο στάδιο, είπε, όλοι οι όμηροι θα απελευθερωθούν και οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα ανακατανεμηθούν σε θέσεις που θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν να επιβλέπουν τη Γάζα.

«Στο δεύτερο στάδιο, η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί – είτε με τον εύκολο είτε με τον δύσκολο τρόπο, αλλά θα επιτευχθεί», προειδοποίησε.