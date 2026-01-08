Drone χτύπησε δεξαμενόπλοιο του ρωσικού σκιώδους στόλου στη Μαύρη Θάλασσα (pics&vid)

Δεξαμενόπλοιο που κατευθυνόταν προς τη Ρωσία δέχθηκε επίθεση με drone στη Μαύρη Θάλασσα την Τετάρτη, με αποτέλεσμα να ζητήσει συνδρομή από την τουρκική ακτοφυλακή και να αλλάξει πορεία, σύμφωνα με ανακοίνωση της Lloyd’s List Intelligence και ξεχωριστή πηγή από τον τομέα της ναυτικής ασφάλειας.

Η εταιρεία ανάλυσης ναυτιλιακών δεδομένων Lloyd’s List Intelligence ανέφερε ότι το πλοίο Elbus, υπό σημαία Παλάου, «δέχθηκε επίθεση από μη επανδρωμένο θαλάσσιο όχημα και drone» την Τετάρτη, με στόχο το μηχανοστάσιό του. Όπως διευκρίνισε, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των 25 μελών του πληρώματος, ούτε σημειώθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Η πηγή από τον χώρο της ναυτικής ασφάλειας χαρακτήρισε το περιστατικό ως επίθεση με drone, βάσει σχετικής αξιολόγησης, σημειώνοντας ότι παραμένει ασαφές ποιος ή τι βρισκόταν πίσω από την επίθεση.

Στα τέλη Νοεμβρίου, τα ασφάλιστρα ναυτιλίας αυξήθηκαν, αφού ουκρανικά ναυτικά drones έπληξαν δύο δεξαμενόπλοια με προορισμό τη Ρωσία στη Μαύρη Θάλασσα, περιστατικά που οδήγησαν τη Μόσχα να απειλήσει με αντίποινα και την Άγκυρα να καλέσει σε αυτοσυγκράτηση. Ένα ακόμη πλοίο, υπό ρωσική σημαία, ανέφερε στις αρχές Δεκεμβρίου ότι δέχθηκε επίσης επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα, ωστόσο το Κίεβο αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στο συγκεκριμένο περιστατικό.

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας δεν απάντησε σε σχετικό ερώτημα για το περιστατικό που αφορά το Elbus.

Turkish media outlet Ortadoğu reports that on January 7 the Russian shadow fleet tanker "Elbus" while being 30 miles off the Turkish coast near the Abana district was struck by a drone. The ship was heading to Russian port of Novorossiysk. pic.twitter.com/759l1juKB4 — (((Tendar))) (@Tendar) January 8, 2026

Το υπουργείο Μεταφορών της Τουρκίας δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο για σχολιασμό, ενώ ούτε η ρωσική πρεσβεία στην Άγκυρα ανταποκρίθηκε σε αίτημα για δήλωση.

Η Μαύρη Θάλασσα αποτελεί κρίσιμη θαλάσσια οδό για τη μεταφορά σιτηρών, πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων, ενώ τα ύδατά της μοιράζονται η Τουρκία, η Ρωσία, η Ουκρανία, η Βουλγαρία, η Γεωργία και η Ρουμανία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Lloyd’s, το πλοίο κατευθυνόταν την Τετάρτη από τη Σιγκαπούρη προς το ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ.

Δεδομένα της πλατφόρμας MarineTraffic έδειξαν ότι την Πέμπτη το Elbus βρισκόταν αγκυροβολημένο λίγα χιλιόμετρα ανοικτά του βόρειου τουρκικού λιμανιού της Ινεμπολού, αφού είχε αλλάξει πορεία από την προηγούμενη ανατολική του διαδρομή στη Μαύρη Θάλασσα.

It is reported that a drone attacked an oil tanker in the Black Sea on January 7. It was en route to Russian Novorossiysk to load up on oil. pic.twitter.com/H2FAOnz1xr — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 8, 2026

Το πλοίο έριξε άγκυρα στο αγκυροβόλιο της Ινεμπολού με δικά του μέσα, ανέφερε η Lloyd’s.

Οι προσπάθειες επικοινωνίας με το λιμεναρχείο της Ινεμπολού δεν κατέστησαν δυνατές.

