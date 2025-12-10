Δανία: Η υπηρεσία πληροφοριών του στρατού βλέπει αυξανόμενη στρατιωτική απειλή από Ρωσία

Η Δανία, που είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αντιμετωπίζει περισσότερες εξωτερικές απειλές σε σχέση με ό,τι συνέβαινε εδώ και πολλά χρόνια εν μέσω των αυξανόμενων γεωπολιτικών συγκρούσεων και αμφιβολιών σχετικά με την αμερικανική δέσμευση για την ασφάλεια της Ευρώπης, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία πληροφοριών του στρατού της Δανίας (FE).

«Οι μεγάλες δυνάμεις του κόσμου θέτουν όλο και περισσότερο σε προτεραιότητα τα δικά τους συμφέροντα και χρησιμοποιούν βία για να επιτύχουν τους στόχους τους», αναφέρει η FE στην ετήσια έκθεσή της κατονομάζοντας τη Ρωσία και την Κίνα μεταξύ των χωρών που συνιστούν προκλήσεις για τη Δανία.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ιδιαιτέρως, διαμορφώνει την εξέλιξη της ασφάλειας, πρόσθεσε η υπηρεσία.

«Την ίδια ώρα, έχει προκληθεί αβεβαιότητα σχετικά με τον ρόλο των ΗΠΑ ως εγγυητή της ασφάλειας της Ευρώπης και αυτό θα αυξήσει την προθυμία της Ρωσίας να εντατικοποιήσει τις υβριδικές της επιθέσεις εναντίον του ΝΑΤΟ. Η στρατιωτική απειλή από τη Ρωσία για το ΝΑΤΟ θα αυξηθεί παρότι επί του παρόντος δεν υπάρχει απειλή μιας τακτικής στρατιωτικής επίθεσης κατά του Βασιλείου της Δανίας», σημειώνει η υπηρεσία.