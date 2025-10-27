CNN: Ο Τραμπ «χτυπάει τα τύμπανα του πολέμου» στη Λατινική Αμερική - Το μήνυμα σε Μαδούρο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην Καραϊβική, με το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford να πλέει από την Ευρώπη για να συμμετάσχει σε μια ήδη ισχυρή ναυτική δύναμη, γεγονός που εντείνει τις εκτιμήσεις ότι η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει στρατιωτική κλιμάκωση εναντίον της Βενεζουέλας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, επισήμως, η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι στοχεύει δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών, ωστόσο αναλυτές εκτιμούν ότι ο πραγματικός στόχος είναι ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο ο Τραμπ θεωρεί «δικτάτορα και έμπορο ναρκωτικών».

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής, Μαρκ Κέλι, προειδοποίησε ότι η μεταφορά μιας ολόκληρης ναυτικής δύναμης στην περιοχή δείχνει προετοιμασία για επιθέσεις, ενώ ο Ρεπουμπλικανός Λίντσεϊ Γκρέιαμ μίλησε για «πραγματική πιθανότητα χερσαίων επιχειρήσεων».

Ο Τραμπ εξετάζει, σύμφωνα με αξιωματούχους, πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής κοκαΐνης και διαδρομές διακίνησης εντός της Βενεζουέλας, επικαλούμενος την ανάγκη προστασίας των ΗΠΑ από τη διακίνηση φαιντανύλης και άλλων ουσιών - αν και τα στοιχεία δείχνουν πως η χώρα έχει μικρό ρόλο σε αυτή την αλυσίδα.

Η πιθανότητα στρατιωτικής δράσης χωρίς έγκριση του Κογκρέσου εγείρει σοβαρά νομικά ζητήματα. Ο νόμος περί Πολεμικών Εξουσιών επιτρέπει προεδρική δράση μόνο για 60 ημέρες χωρίς εξουσιοδότηση, γεγονός που περιορίζει τον Τραμπ, αν δεν υπάρξει κοινοβουλευτική έγκριση. Νομικοί, όπως ο καθηγητής Ράιαν Γκούντμαν του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, τονίζουν ότι δεν πληρούνται τα κριτήρια νομιμότητας για πόλεμο.

Παράλληλα, η κίνηση αυτή έχει έντονες γεωπολιτικές προεκτάσεις. Μια επέμβαση θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει την περιοχή, να προκαλέσει αντιδράσεις κατά των ΗΠΑ και να θυμίσει αποτυχημένες απόπειρες αλλαγής καθεστώτων, όπως στο Ιράκ ή τη Λιβύη.

Παρ’ όλα αυτά, ο Τραμπ φαίνεται να επιδιώκει μια νέα «Δόγμα Μονρό» προσαρμοσμένη στη δική του πολιτική λογική, συνδυάζοντας ρητορική υπέρ της καταπολέμησης των ναρκωτικών και της μετανάστευσης με επιδίωξη αμερικανικής παρουσίας στη Λατινική Αμερική.

Η Βενεζουέλα καταγγέλλει «πρόκληση» για ξέσπασμα «πολέμου»

Με τη σειρά της η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κατήγγειλε χθες ότι η άφιξη του αμερικανικού αντιτορπιλικού USS Gravely στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο και οι στρατιωτικές ασκήσεις που έχουν προγραμματιστεί στο μικρό αρχιπέλαγος της Καραϊβικής αποτελούν «πρόκληση», ενώ παράλληλα ανακοίνωσε τη σύλληψη μισθοφόρων που – όπως ισχυρίζεται – συνδέονται με τη CIA.

«Η Βενεζουέλα καταγγέλλει στρατιωτική πρόκληση από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο σε συντονισμό με τη CIA για το ξέσπασμα πολέμου στην Καραϊβική», αναφέρει η ανακοίνωση του Καράκας, σύμφωνα με την οποία «συνελήφθη ομάδα μισθοφόρων στην οποία παρείχε πληροφορίες η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών, η CIA».

Ο κατάπλους του USS Gravely, μαζί με μια μονάδα πεζοναυτών, για ασκήσεις με τις ένοπλες δυνάμεις του Τρινιντάντ και Τομπάγκο ανακοινώθηκε την Πέμπτη, καθώς η Ουάσινγκτον εντείνει τις πιέσεις σε βάρος του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Η Ουάσινγκτον έχει αναπτύξει επτά πολεμικά πλοία στην Καραϊβική και στον Κόλπο του Μεξικού, επισήμως στο πλαίσιο επιχειρήσεων εναντίον των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών, στοχεύοντας ιδίως τη Βενεζουέλα και τον πρόεδρό της. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε επίσης ότι αναμένεται στην περιοχή το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο στον κόσμο. Την Παρασκευή ο Μαδούρο είπε ότι πρόκειται για μια απόπειρα των ΗΠΑ «να εφεύρουν έναν νέο πόλεμο».

Ο Τραμπ κατηγορεί τον ομόλογό του ότι εμπλέκεται ευθέως στη διακίνηση ναρκωτικών, κάτι που ο Μαδούρο διαψεύδει κατηγορηματικά. Σύμφωνα με το Καράκας, η Ουάσινγκτον χρησιμοποιεί το λαθρεμπόριο ναρκωτικών ως πρόσχημα «για να επιβάλει αλλαγή του καθεστώτος» και να αρπάξει τα σημαντικά πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου οι ΗΠΑ έχουν προχωρήσει σε αεροπορικά πλήγματα εναντίον σκαφών τα οποία θεωρούν ότι διακινούν ναρκωτικά, στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό.

Μέχρι σήμερα είναι γνωστά δέκα τέτοια πλήγματα, από τα οποία έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 43 άνθρωποι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βασίζεται σε στοιχεία της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ειδικοί εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο είναι νόμιμα τα πλήγματα σε διεθνή και ξένα χωρικά ύδατα, εναντίον υπόπτων που δεν έχουν συλληφθεί ή ανακριθεί.