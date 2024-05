Νεκρός ο Ραΐσι: Ανασύρθηκαν όλες οι σοροί από το ελικόπτερο (pics&vids)

Τη σορό του Ιρανού προέδρου, Εμπραχίμ Ραΐσι, του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν και επτά άλλων που επέβαιναν στο ελικόπτερο που συνετρίβη την Κυριακή (19/05) στο βορειοδυτικό τμήμα του Ιράν, ανέσυραν τα ιρανικά σωστικά συνεργεία το πρωί της Δευτέρας (20/05), σύμφωνα με ανακοίνωση της Ερυθράς Ημισελήνου.

«Αυτήν την ώρα μεταφέρουμε τις σορούς των μαρτύρων στην Ταμπρίζ», τη μεγαλούπολη στο βορειοδυτικό Ιράν, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο επικεφαλής της Ερυθράς Ημισελήνου Πιρχοσεΐν Κουλιβάντ, ανακοινώνοντας το τέλος των επιχειρήσεων έρευνας στο σημείο του δυστυχήματος.

Σημειώνεται, ότι νωρίς το πρωί της Δευτέρας νεκροί βρέθηκαν όλοι οι επιβαίνοντες του ελικοπτέρου Bell 212 στο οποίο επέβαιναν ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραΐσι, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν, καθώς και άλλα μέλη της αντιπροσωπείας και του πληρώματος, όταν συνετρίβη χθες Κυριακή (19/05) σε ορεινή περιοχή της χώρας, εν μέσω πυκνής ομίχλης, όπως επιβεβαίωσε επίσημα ο Ιρανός αντιπρόεδρος, Μοχσέν Μανσούρι, με ανάρτησή του στο μέσω κοινωνικής δικτύωσης X. Την είδηση μετέδωσε νωρίτερα και το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Follow @IranIntl_En's live coverage of the latest updates of the helicopter incident involving Iran's President Ebrahim Raisi, Foreign Minister @Amirabdolahian and their entourage.https://t.co/XOYxyMRRsA pic.twitter.com/P6ZIVhuyjU — Iran International English (@IranIntl_En) May 19, 2024

Οι πρώτες εικόνες από τη συντριβή του ελικοπτέρου

Image of a moving person has reportedly been seen by Rescuers in the Forest near the Crash Site of Iranian President Ebrahim Raisi's Helicopter crash; however, it is Unknown if it is one of the Passenger or another Rescuer.

Below are images from the helicopter crash pic.twitter.com/vGgAHkmc35 — ELKANA JACOB 🇰🇪 (@ElkanaJacobKE) May 20, 2024

🚨 First close up picture from the Raisi helicopter crash site in Iran, released by the official media pic.twitter.com/7iAZ4ooCmJ — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 20, 2024

BREAKING: VIDEO OF IRAN PRESIDENT RAISI HELICOPTER ACCIDENT LOCATION HAS BEEN RELEASED pic.twitter.com/VUENflpjg4 — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) May 20, 2024

Σημειώνεται ότι τα ξημερώματα σήμερα, «οι ομάδες έρευνας και διάσωσης της Ερυθράς Ημισελήνου έφτασαν στο σημείο όπου συνετρίβη το ελικόπτερο που μετέφερε τον πρόεδρο», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος. «Το ελικόπτερο του προέδρου εντοπίστηκε. Ομάδες έρευνας και διάσωσης πλησιάζουν τον τόπο της συντριβής (...), η κατάσταση δεν είναι καλή», τόνισε ο επικεφαλής της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου Πιρχουσέιν Κουλιβάντ, κάτι που σημαίνει ότι πιθανότατα όλοι οι επιβαίνοντες του ελικοπτέρου είναι νεκροί. Την είδηση ότι δεν υπάρχουν επιζώντες μετέφεραν λίγο μετά ιρανικά ΜΜΕ.

Νωρίτερα η κρατική τηλεόραση της Ισλαμικής Δημοκρατίας, είχε μεταδώσει τις υποψίες ότι, δεν υπάρχει «καμιά ένδειξη» ότι υπάρχουν επιζώντες στον τόπο της συντριβής του ελικοπτέρου Bell 212 στο οποίο επέβαιναν ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραΐσι, ο υπουργός Εξωτερικών Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν και άλλοι αξιωματούχοι.

#BREAKING So far, "no sign of life" has been detected at the crash site, Iran's state TV said, as rescue units are moving toward the wreckage. — Iran International English (@IranIntl_En) May 20, 2024

«Πηγή θερμότητας» είχε εντοπίσει τουρκικό drone

Νωρίτερα, τουρκικό τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένo εναέριο όχημα τύπου Akıncı εντόπισε «πηγή θερμότητας που υπήρχαν υποψίες πως είναι τα συντρίμμια ελικοπτέρου που μετέφερε τον Ιρανό πρόεδρο Εμπραχίμ Ραΐσι».

#BREAKING Drone footage captured by volunteer forces assisting Iran's Red Crescent shows the wreckage of Raisi's doomed chopper. pic.twitter.com/QECJcu1oXe — Iran International English (@IranIntl_En) May 20, 2024

Αυτό ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu μέσω X, μεταφορτώνοντας βίντεο θερμικής κάμερας. Μάλιστα, ανέφερε ότι «οι συντεταγμένες κοινοποιήθηκαν στις ιρανικές αρχές».

Akinci UAV identifies source of heat suspected to be wreckage of helicopter carrying Iranian President Raisi and shares its coordinates with Iranian authorities pic.twitter.com/0tZtMc5oaP — Anadolu English (@anadoluagency) May 20, 2024

Ποιοι επέβαιναν στο μοιραίο ελικόπτερο

Συνολικά εννέα άτομα επέβαιναν στο ελικόπτερο που συνετρίβη στο βορειοδυτικό Ιράν την Κυριακή, μεταξύ των οποίων τρεις αξιωματούχοι, ένας ιμάμης και μέλη της ομάδας πτήσης και ασφάλειας, ανέφερε το ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim.

Το μέσο ενημέρωσης του IRGC, Sepah, ανέφερε ότι οι εννέα περιλαμβάνουν: τον Ιρανό Πρόεδρο Εμπραχίμ Ραΐσι, τον Υπουργό Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν. Ο κυβερνήτης της επαρχίας του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν Μαλέκ Ραχματί, ο ιμάμης της προσευχής της Παρασκευής της Ταμπρίζ, Mohammad Ali Alehashem καθώς και ένας πιλότος, ο συγκυβερνήτης, ο αρχηγός πληρώματος, ο επικεφαλής ασφαλείας και ένας άλλος σωματοφύλακας.

Βίντεο από τις αγωνιώδεις προσπάθειες των διασωστών να βρουν τον Ραΐσι

Weather conditions during the rescue operation of the president's helicopter pic.twitter.com/UOUrKo8CP8 — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) May 19, 2024

Ισραήλ: Δεν είχαμε καμία ανάμιξη στον θάνατο του Ιρανού προέδρου

«Το Ισραήλ δεν είχε καμία ανάμιξη στον θάνατο του Ιρανού προέδρου, Εμπραχίμ Ραΐσι, σε συντριβή ελικοπτέρου στην οποία σκοτώθηκαν και μέλη της συνοδείας του», δήλωσε τη Δευτέρα (20/05) Ισραηλινός αξιωματούχος στο Reuters.

«Δεν ήμασταν εμείς», δήλωσε ο αξιωματούχος, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.