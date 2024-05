Ολονύχτιο θρίλερ με την τύχη του Ιρανού προέδρου Ραΐσι: Αντικρουόμενες πληροφορίες για το ελικόπτερο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του προέδρου του Ιράν, Εμπραχίμ Ραΐσι, το ελικόπτερο του οποίου κατέπεσε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε δασώδη περιοχή κοντά στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν. Η ιρανική τηλεόραση ανακοίνωσε πως το ελικόπτερο βρέθηκε, με την Ερυθρά Ημισέληνο να διαψεύδει αυτή την πληροφορία, ενώ κανείς δεν γνωρίζει εάν ο Ιρανός πρόεδρος και οι συνεπιβάτες του είναι ζωντανοί.

To αίτημα του Ιράν να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός ταχείας χαρτογράφησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήχησε σαν προειδοποίηση ότι το σημείο όπου κατέπεσε το ελικόπτερο όπου επέβαιναν ο πρόεδρος Εμπραχίμ Ραΐσι, ο υπουργός Εξωτερικών και άλλα μέλη της ηγεσίας της Τεχεράνης δεν έχει βρεθεί. Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι το ελικόπτερο βρέθηκε αλλά δεν υπήρξε αναφορά στην τύχη των επιβατών.

Νωρίτερα Ιρανός αξιωματούχος είχε δηλώσει ότι είχε γίνει επαφή με έναν επιβάτη και ένα μέλος του πληρώματος που επέβαιναν στο ελικόπτερο. Ο αξιωματούχος είπε ότι έχει γίνει επαφή σε αρκετές περιπτώσεις.

Το ελικόπτερο που μετέφερε τον Ιρανό πρόεδρο Εμπραχίμ Ραϊσί και τον υπουργό Εξωτερικών συνετρίβη σήμερα περίπου 600 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της ιρανικής πρωτεύουσας, Τεχεράνης, καθώς διέσχιζε ορεινή περιοχή μέσα σε πυκνή ομίχλη, δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος, και οι διασώστες προσπαθούσαν να φθάσουν στο σημείο του συμβάντος.

Η συντριβή του ελικοπτέρου του προέδρου Ραΐσι οφείλεται στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και ο τραυματισμός ή ο θάνατος των επιβατών δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση. Η κακοκαιρία περιπλέκει και τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Live οι τελευταίες εξελίξεις

22:38 Πληροφορίες ότι οι ένοπλες δυνάμεις έλαβαν σήματα από τον τόπο της συντριβής του ελικοπτέρου

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ένοπλες δυνάμεις έχουν εντοπίσει σήματα από το ελικόπτερο και το κινητό τηλέφωνο μέλους του πληρώματος πτήσης.

«Τώρα κινούμαστε προς την περιοχή με όλες τις στρατιωτικές δυνάμεις και ελπίζω ότι μπορούμε να δώσουμε καλά νέα στον λαό», δήλωσε ο Asghar Abbasgholizadeh, διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) στο Ανατολικό Αζερμπαϊτζάν, σύμφωνα με το Tasnim.

22:34 Οι Ιρανοί προσεύχονται στους δρόμους

22:25 CNN Turk: Το Ιράν ζήτησε τη συνδρομή της Άγκυρας

Το Ιράν ζήτησε ένα ελικόπτερο με σύστημα νυχτερινής όρασης από την Τουρκία για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Η Τουρκία αποδέχτηκε το αίτημα. Το Ιράν ενημερώθηκε επίσης ότι τα UAV τακτικού και στρατηγικού επιπέδου της Τουρκίας και του Αζερμπαϊτζάν είναι έτοιμα να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις SAR κατόπιν αιτήματος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, λίγο νωρίτερα το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται:

«Παρακολουθούμε με λύπη τις εξελίξεις σχετικά με το δυστύχημα ελικοπτέρου στο Ιράν σήμερα (19 Μαΐου). Ελπίζουμε ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Ιρανού προέδρου Εμπραχίμ Ραΐσι και του υπουργού Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν, είναι ασφαλείς και υγιείς και μεταφέρουμε τις ευχές μας για περαστικά στον αδελφό ιρανικό λαό. Έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για την παροχή κάθε είδους υποστήριξης στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης».

22:03 ΗΑΕ, Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Κατάρ βοηθούν το Ιράν στις έρευνες για τον Ραΐσι

Συνολικά τέσσερις χώρες, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Κατάρ προσφέρθηκαν να συνδράμουν στις έρευνες των ιρανικών Αρχών ύστερα από τη συντριβή του ελικοπτέρου που επέβαινε ο Ιρανός πρόεδρος Ραΐσι.

21:36 Και η Ρωσία έτοιμη να βοηθήσει στις έρευνες για τον Ραΐσι

21:26 Sky News: Τι θα συμβεί αν επιβεβαιωθεί ο θάνατος Ραΐσι

Σοβαρές θα είναι οι συνέπειες, σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί το ενδεχόμενο να είναι νεκρός ο πρόεδρος του Ιράν, Εμπραχίμ Ραΐσι, ο οποίος επέβαινε σε ελικόπτερο που συνετρίβη, και τον μετέφερε από το Αζερμπαϊτζάν, πίσω στο Ιράν. Χαρακτηριστική είναι η ανάλυση του βρετανικού SkyNews, που σε δημοσίευμά του τονίζει: «Αυτή είναι μια λεπτή στιγμή για το Ιράν. Ο πρόεδρος Ραΐσι είναι ο δεύτερος πιο σημαντικός άνθρωπος στο Ιράν, μετά τον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

21:07 Ιράν: Η συντριβή του ελικοπτέρου του προέδρου Ραΐσι οφείλεται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Η συντριβή του ελικοπτέρου του προέδρου Ραΐσι οφείλεται στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και ο τραυματισμός ή ο θάνατος των επιβατών δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση. Η κακοκαιρία περιπλέκει και τις επιχειρήσεις διάσωσης.

20:20 Αζερμπαϊτζάν: Ο πρόεδρος Αλίεφ προσεύχεται για τον Ιρανό ομόλογό του

Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ, δήλωσε σήμερα ότι είναι βαθιά αναστατωμένος από την είδηση για τη συντριβή του ελικοπτέρου που μετέφερε τον πρόεδρο του Ιράν, αφότου τον είχε αποχαιρετήσει φιλικά νωρίτερα σήμερα μετά τη συνάντησή τους.

19:23 Λευκός Οίκος: O πρόεδρος Μπάιντεν ενημερώθηκε για το ελικόπτερο που μετέφερε τον πρόεδρο του Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ενημερώθηκε για τις αναφορές σε σχέση με τη συντριβή του ελικοπτέρου που μετέφερε τον πρόεδρο του Ιράν, Εμπραχίμ Ραΐσι, και τον υπουργό του των Εξωτερικών, Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το ελικόπτερο που μετέφερε τον Ιρανό πρόεδρο Εμπραχίμ Ραΐσι και τον υπουργό του Εξωτερικών συνετρίβη νωρίτερα την Κυριακή, καθώς διέσχιζε ορεινή περιοχή μέσα σε πυκνή ομίχλη, καθώς ο πρόεδρος επέστρεφε από μια επίσκεψη στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν, δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters.

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι η ζωή του 63χρονου Ραΐσι και του 60χρονου υπουργού Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν «είναι σε κίνδυνο μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου».

«Ακόμη αισιοδοξούμε, αλλά οι πληροφορίες που έρχονται από το σημείο της συντριβής είναι πολύ ανησυχητικές», τόνισε ο αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Η κακοκαιρία δυσχεραίνει τις επιχειρήσεις διάσωσης, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Η κρατική τηλεόραση διέκοψε το τακτικό της πρόγραμμα για να προβάλει προσευχές για τη διάσωση του Ραΐσι σε ολόκληρη τη χώρα και, σε μια γωνία της οθόνης αναμεταδίδει ζωντανά τις επιχειρήσεις των ομάδων διάσωσης που ερευνούν πεζή την ορεινή περιοχή μέσα στην πυκνή ομίχλη.

Οι πληροφορίες από το σημείο είναι συγκεχυμένες, αλλά Ιρανοί αξιωματούχοι μεταφέρουν την ανησυχία τους λόγω και των καιρικών συνθηκών. Ιρανός αξιωματούχος δήλωνε μάλιστα στο Reuters ότι «η ζωή του προέδρου και του υπουργού Εξωτερικών είναι σε κίνδυνο». Στον λογαριασμό του προέδρου στο Instagram εμφανίστηκε γύρω στις 18:00 (ώρα Ελλάδος) μήνυμα που αναφέρει «Προσευχηθείτε για μένα».

Iranian President Ibrahim Raisi's official Instagram account shared a post with the words: "Pray for me". pic.twitter.com/GR8TwrKSLF — NEXTA (@nexta_tv) May 19, 2024

Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι η τηλεόραση διέκοψε τη ροή του προγράμματος και μεταδίδει προσευχές.

Iran Television has stopped all programs to broadcast prayers for Raisi



A corner has been set aside for a live broadcast from the site of the search for the crashed helicopter carrying Iran's president, Reuters writes. Rescuers walk through the mountains on foot in thick fog.… pic.twitter.com/pjdeZM3Kmn — NEXTA (@nexta_tv) May 19, 2024

Το IRNA έδωσε στη δημοσιότητα την τελευταία φωτογραφία του ελικοπτέρου του Ραΐσι όταν αναχωρούσε για την επιστροφή στην Τεχεράνη.

Τι αναφέρουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι το ελικόπτερο προσγειώθηκε λόγω ομίχλης και ότι η συνοδεία του προέδρου συνέχισε προς τον προορισμό της οδικά. Αποδίδει μάλιστα τα περί ατυχήματος σε ένα από τα τρία ελικόπτερα της συνοδείας του Ραΐσι σε αναφορές του Διαδικτύου. Στην ανάρτηση υπάρχει και μια φωτογραφία που δείχνει τον πρόεδρο να κατεβαίνει από το ελικόπτερο που έχει προσγειωθεί σε χωράφι. Φαίνεται όμως ότι πρόκειται για φωτογραφία αρχείου.

Αργότερα ο ανταποκριτής του πρακτορείου Fars σε γειτονική πόλη ανέφερε ότι η έρευνα συνεχίζεται σε σημείο κοντά σε ορυχείο χαλκού. Η ομίχλη στο σημείο ήταν πολύ πυκνή, με ορατότητα μικρότερη των πέντε μέτρων, ενώ βρέχει, συνθήκες που δυσκολεύουν πολύ τον εντοπισμό.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν μάλιστα και οπτικό υλικό από το σημείο, δείχνοντας τις αντίξοες συνθήκες στις οποίες γίνεται η έρευνα.

شبکۀ خبر این تصاویر را از اعزام تیم‌های جست‌وجو به محل «فرود سخت» بالگرد رئیس‌جمهور پخش کرده. خبرنگار فارس که همراه یکی از این گروه‌هاست گفته جست‌وجو حوالی معدن مس سنگون ادامه دارد. مه باعث شده دید افقی کمتر از۵متر باشد. منطقۀ کوهستانی و جنگلی است و همین، سرعت عملیات را کند کرده. pic.twitter.com/dtIOpEilN4 — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) May 19, 2024

Σε δηλώσεις του ο Ιρανός υπουργός Εσωτερικών Αχμάντ Βαχίντι επιβεβαίωσε την πληροφορία ότι ο Ραΐσι και η συνοδεία του ήταν σε περισσότερα από ένα ελικόπτερα, ένα από τα οποία έκανε βαριά προσγείωση λόγω των κακών καιρικών συνθηκών στην περιοχή. Πρόσθεσε ότι στο σημείο έχουν αποστολή ομάδες διάσωσης, αλλά λόγω συνθηκών και του δύσβατου εδάφους θα χρειαζόταν κάποια ώρα να φτάσουν στο σημείο.

محدودۀ جست‌وجو برای یافتن بالگرد رئیس‌جمهور در جنگل‌های ارسباران در محدودۀ پیر داوود تا محدودۀ معدن مس سنگون است. محدودۀ مدنظر در شمال آذربایجان شرقی و در شهرستان ورزقان واقع شده و شامل جنگل‌های کوهستانی، مه‌آلود، بارانی و صعب‌العبور است. pic.twitter.com/AQnpgGMty4 — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) May 19, 2024

«Είμαστε σε επικοινωνία με τη συνοδεία του προέδρου, αλλά λόγω του εδάφους η επικοινωνία είναι κάπως δύσκολη», διευκρίνισε ακόμη ο υπουργός. Το Reuters ανέφερε ότι το Fars κάλεσε τους Ιρανούς να προσευχηθούν για τον πρόεδρο. Αργότερα Ιρανός αξιωματούχος δήλωνε στο Reuters ότι «η ζωή του προέδρου και του υπουργού Εξωτερικών είναι σε κίνδυνο». Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε από την πλευρά του ότι «μέλη της συνοδείας του προέδρου επικοινώνησαν με τα κεντρικά [ενν. στην Τεχεράνη], δίνοντας ελπίδες ότι το περιστατικό θα μπορούσε να τελειώσει χωρίς απώλειες». Ωστόσο το CNN σημειώνει ότι δεν είναι σαφές σε τι κατάσταση ήταν το ελικόπτερο του προέδρου. Τα άλλα δύο από τα τρία ελικόπτερα του κομβόι έφτασαν στον προορισμό τους με ασφάλεια. Αργότερα το Tasnim μετέδωσε ότι το σημείο του περιστατικού έχει εντοπιστεί και ότι οι ομάδες σπεύδουν στην περιοχή που είναι εξαιρετικά δύσβατη. Αλλά και το επίσης ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι τα σωστικά συνεργεία δυσκολεύονταν να φτάσουν στην περιοχή του ατυχήματος λόγω των κακών καιρικών συνθηκών.

⚡️BREAKING



IRNA confirmed that President Raisi was on board the helicopter and that rescue teams had yet to determine the location of the accident due to poor weather conditions. pic.twitter.com/F41hoTlZZQ — Iran Observer (@IranObserver0) May 19, 2024

Στο ίδιο πλαίσιο και το ιρανικό πρακτορείο ISNA που μετέδωσε ότι λόγω των κακών καιρικών συνθηκών, κάποια από τα ελικόπτερα έρευνας και διάσωσης καθηλώθηκαν και αυτά. Σύμφωνα με το Associated Press, διασώστες προσπαθούν να προσεγγίσουν ένα ελικόπτερο, που ενεπλάκη σε «περιστατικό» ενώ ταξίδευε με κομβόι. Σύμφωνα με το ίδιο πρακτορείο, το ελικόπτερο που μετέφερε τον πρόεδρο του Ιράν έκανε «αναγκαστική προσγείωση».

BREAKING: Rescuers in Iran are trying to reach a helicopter involved in “an incident” while traveling with an entourage including President Ebrahim Raisi, state television reported. https://t.co/Fkm5PwqK0c — The Associated Press (@AP) May 19, 2024

Επιπλέον, σύμφωνα με την Teheran Times, στα τρία ελικόπτερα της προεδρικής συνοδείας επιβαίνουν υπουργοί και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, μεταξύ τους και ο υπουργός Εξωτερικών Χοσείν Αμιραμπντολαχιάν. Ένα εκ των τριών αγνοείται.

Incident Reported for Helicopter Carrying Iranian President

Reports indicate that the helicopter carrying Ebrahim Raisi, the President of the Islamic Republic of #Iran, has experienced an incident in East Azerbaijan.

However, some of the president's companions on this helicopter… pic.twitter.com/pwr0R3Qtze — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) May 19, 2024

Ταξίδι στην επαρχία του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν

Ο Ραΐσι ταξίδευε στην επαρχία του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν του Ιράν. Η κρατική τηλεόραση περιέγραψε την περιοχή που συνέβη το περιστατικό ως κοντά στην Τζόλφα, μια πόλη στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν, περίπου 600 χιλιόμετρα (375 μίλια) βορειοδυτικά της ιρανικής πρωτεύουσας, Τεχεράνης. Νωρίς την Κυριακή, ο πρόεδρος του Ιράν είχε βρεθεί στο Αζερμπαϊτζάν για να εγκαινιάσει ένα φράγμα με τον Αζέρο ομόλογό του Ιλχάμ Αλίγιεφ. Το φράγμα είναι το τρίτο που κατασκεύασαν τα δύο κράτη στον ποταμό Αράς. Το Ιράν μια σειρά ελικοπτέρων, ωστόσο οι διεθνείς κυρώσεις καθιστούν δύσκολη την προμήθεια ανταλλακτικών. Ο εναέριος στόλος του χρονολογείται πριν την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Ποιος είναι ο πρόεδρος Ραΐσι

Ο Ραΐσι, 63 ετών, θεωρείται σκληροπυρηνικός, που στο παρελθόν ήταν επικεφαλής του δικαστικού σώματος. Θεωρείται ότι διαθέτει την προστασία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, με ορισμένους να εκτιμούν ότι θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει μετά τον θάνατό του ή την αποχώρησή του από τον ρόλο. Γεννήθηκε στην ιερή πόλη Μασχάντ του βορειοανατολικού Ιράν και ανέβηκε νωρίς σε υψηλά αξιώματα.

Το 1980 και σε ηλικία μόλις 20 ετών διορίστηκε γενικός εισαγγελέας του Καράτζ δίπλα στην Τεχεράνη. Διετέλεσε γενικός εισαγγελέας της Τεχεράνης από το 1989 έως το 1994, αναπληρωτής επικεφαλής της δικαστικής αρχής για μια δεκαετία από το 2004 και στη συνέχεια εθνικός γενικός εισαγγελέας το 2014. Ανέλαβε τα ηνία μιας χώρας, όπως αναφέρει ο Guardian, σε μια περίοδο βαθιάς κοινωνικής κρίσης, αλλά και οικονομικής λόγω των κυρώσεων των ΗΠΑ λόγω του πυρηνικού προγράμματος. Διαδέχτηκε, έπειτα από εκλογές τον Χασάν Ρουχανί.

Τον Σεπτέμβριο του 2022, όπως και τους επόμενους μήνες, το Ιράν συγκλονίστηκε από μαζικές διαδηλώσεις με αφορμή τον θάνατο υπό κράτηση της Μαχσά Αμινί. Ο πόλεμος του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας ανέβασε ξανά στα ύψη τις περιφερειακές εντάσεις, ειδικά με το Ισραήλ. Έπειτα από τον ισραηλινό βομβαρδισμό στη Δαμασκό, κατά τον οποίο σκοτώθηκε υψηλόβαθμός Ιρανός, η Τεχεράνη απάντησε με μια ομοβροντία πυραύλων και drone κατά του Ισραήλ.