Θάνατος Ραΐσι: Ποιος αντικαθιστά τον εκλιπόντα πρόεδρο του Ιράν

Μετά τον θάνατο του Ιρανού προέδρου, Εμπραχίμ Ραΐσι, ο οποίος επέβαινε σε ελικόπτερο που συνετρίβη σε ορεινή περιοχή της χώρας, εν μέσω πυκνής ομίχλης, μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών, Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν, τη θέση του προέδρου θα αναλάβει ο πρώτος αντιπρόεδρος Μοχαμάντ Μοκμπέρ, ενώ προεδρικές εκλογές θα διεξαχθούν σε διάστημα 50 ημερών.

Το άρθρο 131 του Συντάγματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας προβλέπει ότι, «σε περίπτωση θανάτου, αποπομπής, παραίτησης, απουσίας ή ασθένειας του προέδρου, που διαρκεί περισσότερους από δύο μήνες, ο πρώτος αντιπρόεδρος αναλαμβάνει τα καθήκοντά του».

Τη διαδικασία πρέπει «να εγκρίνει ο ανώτατος ηγέτης» του Ιράν, ο οποίος τώρα είναι ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, διευκρινίζει το άρθρο.

Το Σύνταγμα προβλέπει ότι συμβούλιο, που αποτελείται «από τον πρόεδρο του κοινοβουλίου, τον επικεφαλής της δικαιοσύνης και τον πρώτο αντιπρόεδρο, πρέπει να οργανώσει εκλογές για νέο πρόεδρο μέσα σε διάστημα 50 ημερών».

Ο νέος υπηρεσιακός πρόεδρος του Ιράν, ο 68χρονος Μοχαμάντ Μοκμπέρ, διορίστηκε πρώτος αντιπρόεδρος της χώρας τον Αύγουστο του 2021 από τον Ραϊσί.

Γεννήθηκε στην Ντεζφούλ, στην επαρχία Χουζεστάν, και έχει αναλάβει πολλές υψηλόβαθμες θέσεις. Έχει διατελέσει επίσης επικεφαλής εταιρειών και από το 2007 προεδρεύει του Ιδρύματος της Τάξης του Ιμάμη (Setad).

Το ίδρυμα αυτό δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και διαχειρίζεται τις περιουσίες που κατασχέθηκαν μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

