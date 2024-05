Εμπραχίμ Ραΐσι: Ποιος ήταν ο σκληροπυρηνικός πρόεδρος του Ιράν

Εκλεγμένος πρόεδρος σε μια στενά ελεγχόμενη ψηφοφορία το 2021, ο Εμπραχίμ Ραΐσι, κεντρική φιγούρα ως εισαγγελέας στην καταστολή των διαδηλώσεων στο εσωτερικό, τήρησε σκληρή στάση στις διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά με τη Δύση, σε μια προσπάθεια να χαλαρώσουν οι αμερικανικές κυρώσεις με αντάλλαγμα ορισμένους περιορισμούς στην αναπτυσσόμενη τεχνολογία του Ιράν.

Ο 63χρονος πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, που εξελέγη το 2021, ο 60χρονος υπουργός Εξωτερικών Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν, που ανέλαβε το αξίωμα επίσης το 2021, και άλλοι αξιωματούχοι που επέβαιναν σε ελικόπτερο το οποίο συνετρίβη την Κυριακή είναι όλοι νεκροί.

