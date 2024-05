Ισραήλ: Δεν είχαμε καμία ανάμιξη στον θάνατο του Ιρανού προέδρου

«Το Ισραήλ δεν είχε καμία ανάμιξη στον θάνατο του Ιρανού προέδρου, Εμπραχίμ Ραΐσι, σε συντριβή ελικοπτέρου στην οποία σκοτώθηκαν και μέλη της συνοδείας του», δήλωσε τη Δευτέρα (20/05) Ισραηλινός αξιωματούχος στο Reuters.

«Δεν ήμασταν εμείς», δήλωσε ο αξιωματούχος, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Όπως μεταδίδουν οι Times of Israel, ο βουλευτής της αντιπολίτευσης Αβίγκντορ Λίμπερμαν ανέφερε ότι το Ισραήλ δεν αναμένει ότι ο θάνατος του Ραΐσι θα επιφέρει κάποια διαφορά στην πολιτική του Ιράν στην περιοχή.

«Για εμάς δεν έχει σημασία, δεν θα επηρεάσει τη στάση του Ισραήλ [απέναντι στο Ιράν]. Οι πολιτικές του Ιράν καθορίζονται από τον Ανώτατο Ηγέτη [Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ]», δήλωσε ο Λίμπερμαν στο ειδησεογραφικό Ynet.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, νεκροί βρέθηκαν όλοι οι επιβαίνοντες του ελικοπτέρου Bell 212 στο οποίο επέβαιναν ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραΐσι, και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν όταν συνετρίβη χθες Κυριακή (19/05) σε ορεινή περιοχή της χώρας, εν μέσω πυκνής ομίχλης, όπως επιβεβαίωσε επίσημα ο Ιρανός αντιπρόεδρος, Μοχσέν Μανσούρι, με ανάρτησή του στο μέσω κοινωνική δικτύωσης X. Την είδηση μετέδωσε νωρίτερα και το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Image of a moving person has reportedly been seen by Rescuers in the Forest near the Crash Site of Iranian President Ebrahim Raisi's Helicopter crash; however, it is Unknown if it is one of the Passenger or another Rescuer.

Below are images from the helicopter crash pic.twitter.com/vGgAHkmc35