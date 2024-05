Σαρλ Μισέλ: Συλλυπητήρια της ΕΕ για το θάνατο του Ιρανού Προέδρου

Συλλυπητήρια έστειλε στο Ιράν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ για τον εκλιπόντα Ιρανό πρόεδρο, Εμπραχίμ Ραΐσι, ο οποίος επέβαινε σε ελικόπτερο που συνετρίβη σε ορεινή περιοχή της χώρας, εν μέσω πυκνής ομίχλης, μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών, Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν, καθώς και άλλων μελών της αντιπροσωπείας και του πληρώματος.

«Η ΕΕ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια για τον θάνατο του (Ιρανού) προέδρου Ραΐσι και του υπουργού Εξωτερικών Αμιραμπντολαχιάν, καθώς και άλλων μελών της αντιπροσωπείας και του πληρώματος σε δυστύχημα με ελικόπτερο. Η σκέψη μας είναι στις οικογένειες», αναφέρει με ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοιννωικής δικτύωσης Χ, ο Μισέλ.

The EU expresses its sincere condolences for the death of President Raisi and Foreign Minister Abdollahian, as well as other members of their delegation and crew in a helicopter accident. Our thoughts go to the families. — Charles Michel (@CharlesMichel) May 20, 2024

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, νεκροί βρέθηκαν όλοι οι επιβαίνοντες του ελικοπτέρου Bell 212 στο οποίο επέβαιναν ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραΐσι, και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν όταν συνετρίβη χθες Κυριακή (19/05) σε ορεινή περιοχή της χώρας, εν μέσω πυκνής ομίχλης, όπως επιβεβαίωσε επίσημα ο Ιρανός αντιπρόεδρος, Μοχσέν Μανσούρι, με ανάρτησή του στο μέσω κοινωνική δικτύωσης X. Την είδηση μετέδωσε νωρίτερα και το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Οι πρώτες εικόνες από τη συντριβή του ελικοπτέρου

Image of a moving person has reportedly been seen by Rescuers in the Forest near the Crash Site of Iranian President Ebrahim Raisi's Helicopter crash; however, it is Unknown if it is one of the Passenger or another Rescuer.

Below are images from the helicopter crash pic.twitter.com/vGgAHkmc35 — ELKANA JACOB 🇰🇪 (@ElkanaJacobKE) May 20, 2024

🚨 First close up picture from the Raisi helicopter crash site in Iran, released by the official media pic.twitter.com/7iAZ4ooCmJ — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 20, 2024