Βρετανός ΥΠΕΞ: Συγχαρητήρια στην Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν για τα τολμηρά βήματα προς την ειρήνη

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι χαιρέτισε, μέσω ανάρτησής του στο Χ το Σάββατο τα «τολμηρά βήματα» για την ειρήνη ύστερα από τη συμφωνία, που έγινε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, μεταξύ του Γερεβάν και του Μπακού με «στόχο την εξομάλυνση» των μεταξύ τους σχέσεων.

Congratulations to Armenia and Azerbaijan on the bold steps taken in Washington towards peace. I commend @POTUS’s vital role in securing this breakthrough.



As I told @JDVance, the UK stands ready to support peace in the South Caucasus, as both sides honour their commitments. — David Lammy (@DavidLammy) August 9, 2025

«Συγχαρητήρια στην Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν για τα τολμηρά βήματα που έγιναν στην Ουάσινγκτον προς την ειρήνη. Συγχαίρω τον Αμερικανό πρόεδρο (Ντόναλντ Τραμπ) για τον ζωτικής σημασίας ρόλο του σε αυτή την καθοριστική εξέλιξη», έγραψε ο Λάμι στο Χ, προσθέτοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «είναι έτοιμο να στηρίξει την ειρήνη στον Νότιο Καύκασο, υπό τον όρο ότι οι δύο πλευρές θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους».

Αζερμπαϊτζάν και Αρμενία υπέγραψαν ειρηνευτική συμφωνία στον Λευκό Οίκο

Υπενθυμίζεται ότι το Αζερμπαϊτζάν και η Αρμενία υπέγραψαν ειρηνευτική συμφωνία με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια συνάντησης των ηγετών των δύο χωρών με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Η συμφωνία αυτή θα ενισχύσει τις διμερείς οικονομικές τους σχέσεις μετά από δεκαετίες συγκρούσεων και θα τις οδηγήσει προς την πλήρη ομαλοποίηση των σχέσεών τους.

Η συμφωνία μεταξύ των αντιπάλων του Νότιου Καυκάσου - αν παραμείνει σε ισχύ - θα αποτελέσει σημαντικό επίτευγμα για την κυβέρνηση Τραμπ, το οποίο σίγουρα θα αναστατώσει τη Μόσχα, η οποία θεωρεί την περιοχή ως μέρος της σφαίρας επιρροής της.

«Πέρασε πολύς καιρός - 35 χρόνια - πολεμούσαν και τώρα είναι φίλοι, και θα είναι φίλοι για πολύ καιρό», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της υπογραγραφής της συμφωνίας στον Λευκό Οίκο. Τον πλαισίωναν ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ και ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν.

Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν βρίσκονται σε διαμάχη από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, όταν το Ναγκόρνο-Καραμπάχ, μια ορεινή περιοχή του Αζερμπαϊτζάν που κατοικείται κυρίως από Αρμένιους, αποσχίστηκε από το Αζερμπαϊτζάν με την υποστήριξη της Αρμενίας. Το Αζερμπαϊτζάν ανέκτησε τον πλήρη έλεγχο της περιοχής το 2023, ωθώντας σχεδόν όλους τους 100.000 Αρμένιους της περιοχής να καταφύγουν στην Αρμενία.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι δύο χώρες δεσμεύτηκαν να σταματήσουν τις εχθροπραξίες, να ανοίξουν διπλωματικές σχέσεις και να σεβαστούν η μία την εδαφική ακεραιότητα της άλλης.

Η συμφωνία περιλαμβάνει αποκλειστικά δικαιώματα ανάπτυξης των ΗΠΑ σε έναν στρατηγικό διάδρομο διέλευσης μέσω του Νότιου Καυκάσου, ο οποίος, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, θα διευκολύνει τις εξαγωγές ενέργειας και άλλων πόρων.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν ξεχωριστές συμφωνίες με κάθε χώρα για την επέκταση της συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, του εμπορίου και της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ανέφερε επίσης ότι άρθηκαν οι περιορισμοί στην αμυντική συνεργασία μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και των Ηνωμένων Πολιτειών, μια εξέλιξη που θα μπορούσε επίσης να ανησυχήσει τη Μόσχα.