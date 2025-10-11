Βρετανικά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν 12ωρη αποστολή με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ κοντά στα ρωσικά σύνορα

Η Βρετανία ανακοίνωσε το Σάββατο ότι δύο αεροσκάφη της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) πραγματοποίησαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα 12ωρη αποστολή μαζί με δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ για την περιπολία στα σύνορα με τη Ρωσία, εν μέσω μιας σειράς πρόσφατων ρωσικών παραβιάσεων του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ από drones και αεροσκάφη.

«Ήταν μια σημαντική κοινή αποστολή με τους συμμάχους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι.

«Η αποστολή αυτή δεν προσφέρει μόνο πολύτιμες πληροφορίες που ενισχύουν την επιχειρησιακή επίγνωση των Ενόπλων Δυνάμεών μας, αλλά στέλνει και ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας του ΝΑΤΟ προς τον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν και τους αντιπάλους μας», πρόσθεσε.

Στην αποστολή συμμετείχαν ένα RC-135 Rivet Joint, αεροσκάφος ηλεκτρονικής επιτήρησης, και ένα P-8A Poseidon, αεροσκάφος ναυτικής περιπολίας, τα οποία πέταξαν από την Αρκτική περιοχή πάνω από τη Λευκορωσία και την Ουκρανία την Πέμπτη, με την υποστήριξη ενός αμερικανικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού KC-135.

Η Βρετανία ανέφερε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά από παραβιάσεις του εναέριου χώρου χωρών του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων η Πολωνία, η Ρουμανία και η Εσθονία.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν σχέδια για την ενίσχυση της άμυνας της ΕΕ απέναντι στα ρωσικά drones.



