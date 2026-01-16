ΥΠΕΞ Βρετανίας: Ταξιδιωτική οδηγία για 18 χώρες, μεταξύ των οποίων η Κύπρος

Το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία για τουλάχιστον 18 χώρες στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, λέγοντας ότι υπάρχει «αυξημένος κίνδυνος περιφερειακής έντασης» εξαιτίας της συνεχιζόμενης κρίσης και της άσκησης βίας εντός του Ιράν.

Το υπουργείο συμβουλεύει έτσι τους βρετανούς πολίτες να λαμβάνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν ταξιδεύουν, μεταξύ άλλων, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Τουρκία, το Ομάν, την Ιορδανία, το Κατάρ και άλλες χώρες.

Το Φόρεϊν Όφις τονίζει στην ανακοίνωση του πως η κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή «μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στα ταξίδια» καθώς επίσης να έχει και «άλλες απρόβλεπτες επιπτώσεις».

Το Ουέλινγκτον κλείνει την πρεσβεία του στο Ιράν

Παράλληλα, η Νέα Ζηλανδία ανακοίνωσε σήμερα ότι έκλεισε προσωρινά την πρεσβεία της στην Τεχεράνη και απομάκρυνε τους διπλωμάτες της λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης της ασφάλειας στο Ιράν.

Το διπλωματικό προσωπικό εγκατέλειψε το Ιράν με πλήρη ασφάλεια με εμπορικές πτήσεις στη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

Οι δραστηριότητες της πρεσβείας της Νέας Ζηλανδίας στην Τεχεράνη μεταφέρθηκαν στην Άγκυρα, στην Τουρκία, λόγω της «επιδείνωσης της κατάστασης της ασφάλειας» στο Ιράν.

«Συνεχίζουμε να συνιστούμε την αποφυγή οποιουδήποτε ταξιδιού στο Ιράν. Οι Νεοζηλανδοί (που βρίσκονται) σήμερα στη χώρα πρέπει να φύγουν άμεσα», σημείωσε επίσης ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

Χθες, Πέμπτη, ο υπουργός Εξωτερικών της Νέας Ζηλανδίας Γουίνστον Πίτερς εξέφρασε τον «αποτροπιασμό» της χώρας του για τη βίαιη αντίδραση της Τεχεράνης στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

«Καταδικάζουμε τη βάναυση καταστολή από τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του φόνου διαδηλωτών», τόνισε ο Πίτερς σε ανακοίνωση που εξέδωσε.