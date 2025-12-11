Βρετανία: Πάνω από 600 αντικείμενα «σημαντικής πολιτιστικής αξίας» κλάπηκαν από μουσείο στο Μπρίστολ

Περισσότερα από 600 αντικείμενα «σημαντικής πολιτιστικής αξίας» κλάπηκαν από το μουσείο στο Μπρίστολ, στη νοτιοδυτική Αγγλία, σε διάρρηξη που συνέβη τον Σεπτέμβριο, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική αστυνομία, προσθέτοντας πως καταζητεί τέσσερις υπόπτους.

Η αστυνομία δημοσίευσε υλικό από κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης που δείχνει τέσσερις άνδρες σε δρόμο.

Απηύθυνε έκκληση στο κοινό για βοήθεια στην αναγνώριση των ατόμων.

More than 600 artefacts "of significant cultural value" stolen from Bristol Museum's archive https://t.co/Us0fx73wUH — BBC Breaking News (@BBCBreaking) December 11, 2025

Σύμφωνα με την αστυνομία, αυτοί μπήκαν στα κτίρια που στεγάζουν τη συλλογή του μουσείου του Μπρίστολ, η οποία είναι αφιερωμένη στη Βρετανική Αυτοκρατορία και την Κοινοπολιτεία.