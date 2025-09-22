Βρετανία: Ο Φάρατζ δεσμεύεται για αυστηρότερη πολιτική στη χορήγηση άδειας παραμονής

Το λαϊκιστικό κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ θα καταστήσει δυσκολότερο για ξένους υπηκόους να εγκατασταθούν στη Βρετανία σε περίπτωση που κερδίσει στις επόμενες εκλογές, απαιτώντας από αυτούς να αμείβονται υψηλότερα, σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα, και να έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Με βάση το σχέδιο αυτό, το οποίο ο Φάρατζ αποκάλυψε στο σημερινό φύλλο της Daily Mail, το κόμμα του θα αντικαταστήσει την ισχύουσα Αορίστου Χρόνου Άδεια Παραμονής (ILR) με μια πενταετή άδεια εργασίας που θα ανανεώνεται και δεν θα δίνει τη δυνατότητα σε όσους την λαμβάνουν να έχουν πρόσβαση σε προνοιακά επιδόματα ή να φέρνουν στη χώρα συγγενείς τους.

Επίσης θα ανακαλεί την ILR από όσους την έχουν ήδη.

Αργότερα μέσα στην ημέρα ο Φάρατζ αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου.

Το Reform UK διαθέτει μόνο πέντε βουλευτές στο βρετανικό κοινοβούλιο των 650 εδρών, αλλά προηγείται στις δημοσκοπήσεις με 28% των ερωτηθέντων να απαντούν ότι θα ψηφίσουν το κόμμα - προβάδισμα οκτώ ποσοστιαίων μονάδων έναντι του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος. Οι επόμενες εκλογές αναμένονται το 2029.

Το μεταναστευτικό έχει γίνει σημαντικό πολιτικό ζήτημα στη Βρετανία επισκιάζοντας τις ανησυχίες για την παραπαίουσα οικονομία, έπειτα από την άνοδο των αφίξεων μετά την πανδημία της COVID και καθώς η χώρα αντιμετωπίζει αριθμό ρεκόρ αιτήσεων ασύλου.

Απαντώντας στην απειλή από το κόμμα Reform η κυβέρνηση ήδη προσπαθεί να καταστήσει δυσκολότερη την παραμονή μεταναστών στη χώρα και έχει πει ότι θα ξεκινήσει διαβούλευση για να αλλάξει στα δέκα χρόνια, από πέντε που είναι σήμερα, το διάστημα αναμονής που χρειάζεται κάποιος για να αιτηθεί ILR.

Για το 12μηνο που προηγήθηκε του Μαρτίου του 2025 η Βρετανία χορήγησε άδεια παραμονής σε 173.000 ανθρώπους ή αλλιώς αύξηση 33% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι πιθανόν να αποκτήσουν δικαίωμα εγκατάστασης στη χώρα μέσα στα επόμενα χρόνια, γεγονός που αντανακλά τα υψηλά επίπεδα μετανάστευσης μετά την αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ το 2020.

Με βάση τα σχέδια του Reform UK, όποιος θέλει να αποκτήσει τη βρετανική υπηκοότητα θα χρειάζεται επίσης να κατοικεί στη χώρα επτά χρόνια, σε σχέση με τα πέντε χρόνια που ισχύουν σήμερα.