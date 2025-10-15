Βρετανία: Η κυβέρνηση Στάρμερ ετοιμάζει αυξήσεις φόρων και περικοπές δαπανών 
15/10/2025 • 08:43
Η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ στη Βρετανία εξετάζει αυξήσεις φόρων και περικοπές δαπανών για το 2026, όπως δήλωσε την Τετάρτη στο Sky News η υπουργός Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς.

Η ίδια η Ριβς έχει βρεθεί στο επίκεντρο έντονης κριτικής για τις δημοσιονομικές πολιτικές που ακολουθεί, ενόψει και της παρουσίασης του επόμενου Προϋπολογισμού για που αναμένεται να παρουσιάσει η ΥΠΟΙΚ στις 26 Νοεμβρίου.

«Φυσικά, εξετάζουμε και τους φόρους και τις δαπάνες», ανέφερε όταν ρωτήθηκε πώς θα αντιμετωπίσει τις οικονομικές προκλήσεις της χώρας.

