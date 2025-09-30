Συνέδριο Εργατικών

Στην ομιλία που θα απευθύνει σήμερα στο συνέδριο των Εργατικών στο Λίβερπουλ ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έχουν στραμμένο το βλέμμα τους ο επιχειρηματικός κόσμος της Βρετανίας, που είναι σε αναβρασμό, αλλά και οι αγορές.

Στα «κάγκελα» οι επιχειρήσεις

Σύμφωνα με το CNBC, οι επιχειρήσεις, με τις οποίες ο Στάρμερ ασχολήθηκε επιμελώς πριν από τις τελευταίες εκλογές τον Ιούλιο του περασμένου έτους, βρίσκονται σε ιδιαίτερα επαναστατική διάθεση. Η υπουργός Οικονομικών του, Ρέιτσελ Ριβς, τις εξέπληξε με μια αύξηση 25 δισ. λιρών στους φόρους μισθοδοσίας στον πρώτο της προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η ανεργία, να μειωθούν οι κενές θέσεις εργασίας αλλά κι οι προσλήψεις.

Ένα πακέτο μέτρων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της θέσης των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης των συμβάσεων μηδενικών ωρών και της παροχής στους εργαζομένους «δικαιωμάτων από την πρώτη μέρα», που θα καθιστούν πιο δύσκολη την απόλυσή τους, έχει επίσης προκαλέσει ανησυχία σε πολλές επιχειρήσεις.

Οι επιχειρήσεις θέλουν να ακούσουν κατηγορηματικά ότι δεν θα υπάρξουν άλλες αιφνιδιαστικές φορολογικές επιδρομές εναντίον τους.

Οι αγορές παρακολουθούν

Υπάρχει όμως και μια άλλη σημαντική ομάδα που θα ακούσει — η αγορά ομολόγων.

Ο Άντι Μπέρναμ, δήμαρχος του Greater Manchester, την περασμένη εβδομάδα έκανε μια απροκάλυπτη προσπάθεια να αναλάβει την ηγεσία, η οποία όμως απέτυχε παταγωδώς όταν δήλωσε στη Daily Telegraph ότι η χώρα πρέπει να αφήσει πίσω της την ιδέα ότι «είναι υποταγμένη στις αγορές ομολόγων».

Αυτό οδήγησε σε συγκρίσεις του Μπέρναμ με τη Λιζ Τρας, την πρώην πρωθυπουργό των Συντηρητικών, της οποίας η σύντομη θητεία τερματίστηκε από την αρνητική αντίδραση της αγοράς σε έναν μίνι προϋπολογισμό που πρότεινε μείωση των φόρων και αύξηση του δημόσιου δανεισμού. (Η ίδια η Τρας απάντησε σε tweets που πρότειναν ότι ο Μπέρναμ θα μπορούσε να είναι η Λιζ Τρας του Εργατικού Κόμματος, γράφοντας ότι «θα ήταν πολύ τυχερός»).

Η Ριβς φάνηκε να αντιμετωπίζει άμεσα την ηγετική πρόταση του Μπέρναμ — ο οποίος στο παρελθόν έχει κάνει δύο αποτυχημένες προσπάθειες να αναλάβει την ηγεσία — λέγοντας στα μέλη του κόμματος ότι είναι «επικίνδυνο» να προτείνουν ότι η κυβέρνηση μπορεί να χαλαρώσει τη δημοσιονομική της πειθαρχία, υπενθυμίζοντάς τους ότι, αν οι αγορές χάσουν την εμπιστοσύνη τους στην κυβέρνηση, οι απλοί ψηφοφόροι θα πληρώσουν το τίμημα με υψηλότερες τιμές και κόστος δανεισμού.