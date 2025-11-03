Βρετανία - Εκτροχιασμός τρένου: Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

Η υπουργός Μεταφορών του Ηνωμένου Βασιλείου Χάιντι Αλεξάντερ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες μετά τον εκτροχιασμό ενός τρένου με προορισμό το Λονδίνο από τη Γλασκόβη στη βόρεια Αγγλία τη Δευτέρα.

«Έχει συμβεί ένα σοβαρό ατύχημα», δήλωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό LBC Radio. «Δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες. Θα εργαστούμε γρήγορα για να διασφαλίσουμε ότι οι επιβάτες θα αποβιβαστούν με ασφάλεια από το τρένο».

Η North West Ambulance Service δήλωσε ότι έστειλε ασθενοφόρα στον τόπο του ατυχήματος και συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η Avanti West Coast, η οποία εκτελεί δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων μεταξύ Λονδίνου και Σκωτίας, συμβούλεψε τους επιβάτες να μην ταξιδεύουν βόρεια από την πόλη του Πρέστον.

Ο σιδηροδρομικός φορέας δήλωσε ότι αναμένει οι διαταραχές να διαρκέσουν αρκετές ημέρες.