Βρετανία: Αποστολές αεροσκαφών για τις επιχειρήσεις του NATO πάνω από την Πολωνία

Βρετανικά μαχητικά αεροσκάφη θα εκτελούν αποστολές αεροπορικής άμυνας πάνω από την Πολωνία για την αντιμετώπιση αεροπορικών απειλών, συμπεριλαμβανομένων των drones, από τη Ρωσία, στο πλαίσιο της αποστολής Eastern Sentry του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η βρετανική κυβέρνηση.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά τις εισβολές ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο την περασμένη εβδομάδα.

Τα αεροσκάφη Typhoon της Βασιλικής Αεροπορίας θα ενωθούν με τις συμμαχικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και αυτές της Δανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας, για να ενισχύσουν την άμυνα και την αποτροπή του ΝΑΤΟ κατά μήκος της ανατολικής πλευράς του, σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυβέρνησης, η οποία πρόσθεσε ότι τα αεροσκάφη θα πραγματοποιήσουν αποστολές πάνω από την Πολωνία τις επόμενες ημέρες.