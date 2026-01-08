Διακοπή ρεύματος σε περιφέρειες της Ουκρανίας εξαιτίας ρωσικών βομβαρδισμών (pics&vids)

Περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, στην κεντρική Ουκρανία, δεν έχουν νερό και ηλεκτρικό μετά τα ρωσικά νυκτερινά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της χώρας, ανακοίνωσε σήμερα Ουκρανός υπουργός.

«Οι εργασίες επισκευής συνεχίζονται στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ για να αποκατασταθεί η παροχή θέρμανσης και η υδροδότηση σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο καταναλωτές», ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ολέκσιι Κουλέμπα, αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης αρμόδιος για την ανοικοδόμηση.

Dnipro, Zaporizhzhia, and Kryvyi Rih are without electricity after Russian drone attacks.



No electricity, water, heating, Internet, phone connection.



The air raid alerts continue, so rescuers cannot start assessing the damage and then repairs.



Russia's genocide of Ukrainians. pic.twitter.com/xQrYFphfNB — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 7, 2026

Το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε σχεδόν 800.000 καταναλωτές στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ.

Σε δήλωσή του, το υπουργείο Ενέργειας πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί επίσης σε οκτώ ορυχεία στην περιοχή, αλλά οι εργάτες τα έχουν εκκενώσει.

«Ο εχθρός διεξήγαγε μαζική επίθεση με drones εναντίον των ενεργειακών υποδομών περιφερειών. Ως αποτέλεσμα, οι περισσότεροι καταναλωτές στις περιφέρειες Ντνιπροπετρόφσκ και Ζαπορίζια, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών κέντρων, δεν έχουν ρεύμα», ανέφερε η Ukrenergo μέσω Telegram λίγο πριν από τα μεσάνυχτα.

«Εξαιτίας της εχθρικής επίθεσης, κρίσιμη υποδομή που τροφοδοτούσε με ηλεκτρισμό το μεγαλύτερο μέρος της περιφέρειας υπέστη ζημιά», επιβεβαίωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης της Ντνιπροπετρόφσκ Βλαντίσλαβ Χαϊβανένκο, σημειώνοντας πως «η κατάσταση είναι δύσκολη».

Breaking: Almost 100% of Dnipropetrovsk and Zaporizhzhia regions are without power. Critical infrastructure running on backup generators.

Zaporizhzhia regional authorities urge residents: Avoid using mobile phones unless absolutely necessary. All base stations switched to… pic.twitter.com/rcSv6sVuWg — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) January 7, 2026

Ο περιφερειάρχης στη Ζαπορίζια, Ιβάν Φεντόροφ από την πλευρά του ανέφερε λίγο μετά τα μεσάνυχτα μέσω Telegram ότι η ηλεκτροδότηση «αποκαταστάθηκε σε εγκαταστάσεις-κλειδιά».

«Οι εργασίες συνεχίζονται για να αποκατασταθεί η τροφοδοσία με ηλεκτρισμό, κυρίως σε κρίσιμες υποδομές. Δουλεύουμε ασταμάτητα για να αποκαταστήσουμε την ηλεκτροδότηση για όλους τους καταναλωτές το συντομότερο δυνατό», συμπλήρωσε.

Από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία το 2022, η Ρωσία σφυροκοπά τις ηλεκτρικές υποδομές της Ουκρανίας με drones και πυραύλους. Τους τελευταίους μήνες, καθώς οι θερμοκρασίες άρχισαν να γίνονται αρνητικές, ενέτεινε τα πλήγματα αυτής της φύσης. Αναμένονταν κατά τόπους θερμοκρασίες ως ακόμη και -20° Κελσίου σήμερα.

Χθες, οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν ότι δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα σε λιμάνια κοντά στην Οδησσό, στη Μαύρη Θάλασσα. Ο περιφερειάρχης Οδησσού Όλεχ Κίπερ έκανε λόγο για πλήγματα με drones και πυραύλους.

Ουκρανικά ΜΜΕ ανέφεραν πως ακούστηκαν επίσης εκρήξεις στην ίδια την πόλη της Οδησσού.