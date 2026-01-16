Βενεζουέλα: Η Ματσάδο αισιόδοξη για ομαλή πολιτική μετάβαση, μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ

Την αισιοδοξία της για μια ομαλή πολιτική μετάβαση στη Βενεζουέλα εξέφρασε την Παρασκευή η επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, μετά από τη συνάντηση που είχε στην Ουάσινγκτον με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Σημειώνεται πως η συνάντηση έγινε στον απόηχο της σύλληψης του τέως προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από τον αμερικανικό στρατό στις 2 Ιανουαρίου.

Η Ματσάδο δήλωσε πως είναι βέβαιη ότι θα υπάρξει μια ομαλή μετάβαση στη Βενεζουέλα και ότι τελικά θα διεξαχθούν ελεύθερες και δίκαιες εκλογές.

Πρόσθεσε ακόμα, μια μέρα μετά την παραχώρηση του μετάλλου του Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ, ότι θέλει να επιστρέψει στη Βενεζουέλα το συντομότερο δυνατό.

Η Ματσάντο παρέδωσε το μετάλλιο Νόμπελ στον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο την Πέμπτη, λέγοντας ότι το άξιζε και ότι ήταν αναγνώριση για αυτό που αποκάλεσε δέσμευσή του στην ελευθερία του λαού της Βενεζουέλας.

Το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ έχει δηλώσει ότι το βραβείο δεν μπορεί να μεταβιβαστεί, να μοιραστεί ή να ανακληθεί.

Εκλογές στη Βενεζουέλα

«Είμαι βαθιά, βαθιά πεπεισμένη ότι θα έχουμε μια ομαλή μετάβαση (στις εκλογές)», δήλωσε η Ματσάδο σε συνέντευξη Τύπου στο Heritage Foundation, ένα συντηρητικό think tank με στενούς δεσμούς με την κυβέρνηση Τραμπ. Ωστόσο, τόνισε ότι πρόκειται για μια ευαίσθητη και πολύπλοκη διαδικασία που θα χρειαστεί χρόνο για να ολοκληρωθεί.

«Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την ένταση ή τις σχέσεις μεταξύ της (νυν μεταβατικής προέδρου της Βενεζουέλας) Ντέλσι Ροντρίγκεζ και εμού», είπε, αλλά επέμεινε ότι η «εγκληματική δομή» που κυριαρχεί στη Βενεζουέλα εδώ και χρόνια θα καταρρεύσει τελικά από μόνη της. Ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς θα συμβεί αυτό.

Συμπίπτοντας με την επίσκεψη της Ματσάντο στο Λευκό Οίκο την Πέμπτη, ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ πέταξε στο Καράκας και συναντήθηκε με τη Ροντρίγκες, η οποία αποτελεί την υψηλότερου επιπέδου γνωστή επίσκεψη των ΗΠΑ από την ανατροπή του Μαδούρο και ένα ακόμη σημάδι της προσπάθειας των δύο πλευρών να κερδίσουν την εύνοια της κυβέρνησης Τραμπ.

Η Ματσάδο φρόντισε να επαινέσει τον Τραμπ και να αποφύγει οποιαδήποτε άμεση κριτική για την προσέγγισή του στη Βενεζουέλα μετά τον Μαδούρο, η οποία έχει απογοητεύσει πολλούς στην αντιπολίτευση της χώρας.