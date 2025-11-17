Βέλγιο: Συμφωνία για την απόκτηση αμυντικών drones λετονικής κατασκευής

Το Βέλγιο θα προμηθευτεί αμυντικά drones από λετονική εταιρεία για την αναχαίτιση «εχθρικών» μη επανδρωμένων αεροσκαφών, όπως εκείνα που θεάθηκαν πρόσφατα στον βελγικό εναέριο χώρο και προκάλεσαν προβλήματα στη λειτουργία αεροδρομίων και στρατιωτικών βάσεων.

Ειδικότερα, ο Βέλγος υπουργός Άμυνας, Τέο Φράνκεν δήλωσε ότι υπέγραψε σήμερα συμφωνία στην πρωτεύουσα της Λετονίας με την Origin Robotics για την απόκτηση αμυντικών drones, κοινοποιώντας μέσω X φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται να περιεργάζεται ένα τέτοιο μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο εργοστάσιο της εταιρείας.

Today in Latvia I visited Origin Robotics, where they develop drones based on lessons learned from Ukraine. Their innovations show how rapidly modern defence technology evolves.



In a couple of weeks, we will also have these counterdrones strengthening our capabilities. pic.twitter.com/oeoDcRpGZT — Theo Francken (@FranckenTheo) November 17, 2025

Η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο σχεδίου για την αντιμετώπιση drones, συνολικού ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να έχει διευκρινιστεί πόσα εξ αυτών προορίζονται για την Origin Robotics.

Το βελγικό υπουργείο Άμυνας φιλοδοξεί να επενδύσει σχεδόν 500 εκατ. ευρώ σε ένα ευρύτερο σχέδιο αντιμετώπισης τέτοιων απειλών, το οποίο θα περιλαμβάνει προηγμένα συστήματα ραντάρ και ηλεκτρονικών παρεμβολών.