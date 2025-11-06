Βέλγιο: Ενισχύεται η επιτήρηση του εναέριου χώρου μετά τις εισβολές drones (vid)

Το Βέλγιο θα ενισχύσει την επιτήρηση του εναέριου χώρου του μετά από επαναλαμβανόμενες εμφανίσεις drones πάνω από τα αεροδρόμια και τις στρατιωτικές βάσεις του, δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Άμυνας, Θίο Φράνκεν.

Όπως αναφέρει το Reuters, τα αεροδρόμια των Βρυξελλών και της Λιέγης έκλεισαν για ώρες το βράδυ της Τρίτης μετά τις εμφανίσεις των drones, προκαλώντας εκτροπή πολλών εισερχόμενων πτήσεων και ακυρώσεις αναχωρήσεων.

«Πρέπει να μπορούμε να παρακολουθούμε καλύτερα τον εναέριο χώρο μας», δήλωσε ο Φράνκεν μετά από συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας της χώρας για τις εισβολές των drones.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι έως την 1η Ιανουαρίου θα λειτουργήσει εθνικό κέντρο εναέριας ασφάλειας. Μέχρι τότε, «όπου είναι δυνατόν θα προσπαθήσουμε να τα καταρρίψουμε ή να τα παρεμποδίσουμε», τόνισε.

Η κυβέρνηση του Βελγίου θα συζητήσει επίσης την απόκτηση «υλικού αντιμετώπισης drones» την Παρασκευή, πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι, οι χώρες του ΝΑΤΟ βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή τις τελευταίες εβδομάδες μετά από εμφανίσεις drones και άλλες παραβιάσεις εναέριου χώρου, μεταξύ άλλων στα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης, του Μονάχου και της Βαλτικής. Τον Σεπτέμβριο, περίπου 20 ρωσικά drones εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο.

The first available footage of the drones that disrupted the operation of airports in Belgium and Brussels last night, as you can see, it is a large drone, even at night you can guess its size. #UFOtwitter #UFOx pic.twitter.com/ArZlA4XmQb — Alex (@chjkfddd20703) November 5, 2025

Ο Φράνκεν απέφυγε να σχολιάσει ερωτήσεις σχετικά με το αν η κυβέρνηση υποψιάζεται τη Ρωσία για τις εισβολές των drones.

Η βελγική αστυνομία διερευνά επίσης εμφανίσεις drones πάνω από στρατιωτικές βάσεις την περασμένη εβδομάδα.