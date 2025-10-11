Ο Βέλγος αξιωματικός ασφαλείας που συνελήφθη και απαγγέλθηκαν κατηγορίες εναντίον του για κατασκοπεία την προηγούμενη εβδομάδα εργαζόταν στην τοπική αστυνομική μονάδα της Πόλης των Βρυξελλών, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης και επιβεβαίωσε άτομο με γνώση της υπόθεσης στο POLITICO.

Το άτομο, το οποίο πιστεύεται ότι στρατολογήθηκε λόγω της πρόσβασής του στον διεθνή διπλωματικό κόσμο των Βρυξελλών, συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερο υπό αυστηρούς περιορισμούς, μετέδωσε πρώτο το POLITICO.

Ένας εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομικής υπηρεσίας που εποπτεύει την Πόλη των Βρυξελλών - τη μεγαλύτερη από τις 19 δημοτικές ενότητες στη μητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας του Βελγίου - και του Ixelles δήλωσε ότι «μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εσωτερική έρευνα».

«Δεν θα προβούμε σε περαιτέρω σχόλια όσο η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Θα ληφθούν κατάλληλα μέτρα βάσει των συμπερασμάτων της έρευνας αυτής», δήλωσε ο εκπρόσωπος σε ανακοίνωσή του.

Η αστυνομική μονάδα της Πόλης των Βρυξελλών εποπτεύει επίσης τις περιοχές γύρω από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

Οι κατηγορίες αφορούν κατασκοπεία για λογαριασμό της Κίνας, σύμφωνα με έναν από τους ανθρώπους που μίλησαν στο POLITICO νωρίτερα, προσθέτοντας ότι ο αστυνομικός ερευνάται επίσης για το αν κατασκόπευε επιπλέον και για τη Ρωσία.

Η σύλληψη έρχεται εν μέσω αυξανόμενης πίεσης προς τις υπηρεσίες ασφαλείας του Βελγίου. Τον Φεβρουάριο, η βελγική εφημερίδα Le Soir αποκάλυψε ότι Κινέζοι χάκερς είχαν παραβιάσει τα κρατικά συστήματα ασφαλείας μεταξύ 2021 και 2023, σε αυτό που θεωρείται η μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων στην ιστορία της υπηρεσίας.