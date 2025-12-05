Η Γερμανία δεν έχει ανάγκη «συμβουλές από το εξωτερικό», απάντησε σήμερα ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ αντιδρώντας στη «Στρατηγική Εθνικής Άμυνας» που παρουσίασε νωρίτερα η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, στην οποία προβλέπει «την πολιτισμική εξάλειψη» της Ευρώπης και επιτίθεται στις αξίες της ηπείρου.

«Θέματα όπως η ελευθερία της έκφρασης ή η οργάνωση των ελεύθερων κοινωνιών μας» δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συζητήσεων από την Ουάσινγκτον, δήλωσε ο Βάντεφουλ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στο Βερολίνο με την Ισλανδή ομόλογό του Κάτριν Γκουναρσντότιρ.

«Επίσης, δεν πιστεύουμε ότι κάποιος πρέπει να μας δώσει συμβουλές για το θέμα, καθώς αυτό καθορίζεται από τη συνταγματική μας τάξη», πρόσθεσε ο Γερμανός υπουργός.

Στο έγγραφο με τίτλο «Στρατηγική Εθνικής Άμυνας» ο Τραμπ επιτίθενται έντονα στους Ευρωπαίους και υποστηρίζει ανοικτά αντιπάλους των αξιών που προωθεί η ΕΕ, κυρίως σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση.

«Αν συνεχιστούν οι τρέχουσες τάσεις, η (ευρωπαϊκή) ήπειρος θα είναι αγνώριστη σε 20 χρόνια ή και λιγότερο», τονίζει το κείμενο αυτό, το οποίο εκτιμά ότι υπάρχει κίνδυνος «πολιτισμικής εξάλειψης» της Ευρώπης.

«Οι ΗΠΑ είναι και θα παραμείνουν ο σημαντικότερος σύμμαχός μας στο ΝΑΤΟ», τόνισε ο Βάντεφουλ, όμως η Συμμαχία αυτή «επικεντρώνεται σε θέματα άμυνας και ασφάλειας», πρόσθεσε.

Η Γερμανία προσδίδει «μεγάλη σημασία» στην παρουσία ελεύθερων μέσων ενημέρωσης στο έδαφός της, σημείωσε ο Γερμανός υπουργός, ένα από τα θέματα που έχουν προκαλέσει πρόσφατα τριβή με την Ουάσινγκτον.

Τον Σεπτέμβριο ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών είχε υποστηρίξει έναν «ελεύθερο» Τύπο σε όλες τις χώρες «συμπεριλαμβανομένων» των ΗΠΑ, την ώρα που ο Λευκός Οίκος εξέταζε το ενδεχόμενο μείωσης της διάρκειας ισχύος της βίζας που παρέχεται στους ξένους δημοσιογράφους.