Η κυβέρνηση Τραμπ αναπροσαρμόζει την αμυντική στρατηγική της Ουάσινγκτον σε παγκόσμιο επίπεδο

Η «πολιτισμική εξάλειψη» της Ευρώπης, η αποκατάσταση της αμερικανικής κυριαρχίας επί της Λατινικής Αμερικής και ο τερματισμός της «εποχής της μαζικής μετανάστευσης» προβλέπονται σε έγγραφο σχετικά με τη «Στρατηγική Εθνικής Άμυνας» το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Υπάρχει κίνδυνος «πολιτισμικής εξάλειψης» της Ευρώπης, αναφέρει το κείμενο αυτό που δόθηκε στη δημοσιότητα τη νύκτα της Πέμπτης προς Παρασκευή από την κυβέρνηση Τραμπ. «Αν συνεχιστούν οι τρέχουσες τάσεις, η ήπειρος θα είναι αγνώριστη σε 20 χρόνια ή και λιγότερο», τονίζει.

Το έγγραφο αυτό των 33 σελίδων ζητεί επίσης «την αποκατάσταση της αμερικανικής κυριαρχίας» επί της Λατινικής Αμερικής και προαναγγέλλει μια «αναπροσαρμογή» της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στον κόσμο, «για την αντιμετώπιση επειγουσών απειλών στην ήπειρό μας και την απόσυρση από θέατρα, η σημασία των οποίων για την αμερικανική εθνική ασφάλεια έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια ή δεκαετίες».

Η Ουάσινγκτον αναφέρει εξάλλου ότι «η εποχή της μαζικής μετανάστευσης πρέπει να τερματιστεί. Η ασφάλεια των συνόρων είναι βασικό στοιχείο της εθνικής ασφάλειας», τονίζει, την ώρα που ο Τραμπ έχει αυστηροποιήσει πολύ την αμερικανική μεταναστευτική πολιτική.

«Πρέπει να προστατεύσουμε τη χώρα μας από εισβολές, όχι μόνο από την ανεξέλεγκτη μετανάστευση, αλλά και από διασυνοριακές απειλές όπως η τρομοκρατία, τα ναρκωτικά, η κατασκοπεία και η διακίνηση ανθρώπων», συνεχίζει το έγγραφο.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ καλούν την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα να κάνουν περισσότερα για να υποστηρίξουν την άμυνα της Ταϊβάν έναντι της Κίνας.

«Πρέπει να ενθαρρύνουμε αυτές τις χώρες να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες, με έμφαση στις δυνατότητες που απαιτούνται για την αποτροπή των αντιπάλων» προκειμένου να μην επιτεθούν στην Ταϊβάν, αναφέρει το έγγραφο.