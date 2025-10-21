Αυστρία: Η κυβέρνηση απέλασε τον πρώτο υπήκοο Αφγανιστάν αφότου οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την εξουσία εκεί

Η Αυστρία απέλασε έναν Αφγανό υπήκοο πίσω στην πατρίδα του την Τρίτη, για πρώτη φορά από τότε που οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την εξουσία εκεί πριν από τέσσερα χρόνια, και η κυβέρνηση συνασπισμού υπό την ηγεσία των συντηρητικών στη Βιέννη δήλωσε ότι σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλες.

Η κυβέρνηση έχει θέσει ως ύψιστη προτεραιότητα την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, προφανώς επιδιώκοντας να διαβρώσει την υποστήριξη προς το ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας, ή FPO, εστιάζοντας σε ένα από τα βασικά του ζητήματα.

Ο τρικομματικός κυβερνητικός συνασπισμός των κεντρώων κομμάτων ανέλαβε την εξουσία τον Μάρτιο, αφότου το FPO κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές, αλλά απέτυχε να σχηματίσει κυβερνητική συμμαχία. Το FPO διατήρησε το προβάδισμά του στις δημοσκοπήσεις.

«Σήμερα το πρωί, ένας άνδρας που καταδικάστηκε για σοβαρά εγκλήματα απελάθηκε στην Καμπούλ – η πρώτη απέλαση στο Αφγανιστάν από το 2021», έγραψε στο X ο καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ του συντηρητικού Αυστριακού Λαϊκού Κόμματος.

Wer sich nicht an unsere Regeln hält, muss gehen.



Heute Früh wurde ein wegen schwerer Straftaten verurteilter Mann nach Kabul abgeschoben – die erste Abschiebung nach Afghanistan seit 2021. Damit setzt Österreich ein klares Zeichen:



Null Toleranz gegenüber all jenen, die durch… — Christian Stocker (@_CStocker) October 21, 2025

«Η Αυστρία στέλνει έτσι ένα σαφές μήνυμα: μηδενική ανοχή για όποιον έχει χάσει το δικαίωμά του να παραμείνει διαπράττοντας ποινικά αδικήματα», πρόσθεσε.

Τον Ιούλιο, η Αυστρία έγινε η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απέλασε έναν Σύριο πίσω στην πατρίδα του από τότε που ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος εκεί, παρά τις αντιρρήσεις ομάδων ανθρωπίνων δικαιωμάτων ότι ήταν πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε αν ήταν ασφαλές να το πράξει.

Η Αυστρία δηλώνει εδώ και μήνες ότι ελπίζει να συνεχίσει τις απελάσεις στο Αφγανιστάν παρά τις παρόμοιες αντιρρήσεις.

Η Διεθνής Αμνηστία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι το Αφγανιστάν παραμένει μια από τις πιο επικίνδυνες χώρες στον κόσμο.

«Όποιος απελαύνει ανθρώπους σε ένα κράτος που διαπράττει εγκλήματα κατά του ίδιου του λαού του αρνείται σκόπιμα την προστασία και παραβιάζει τον νόμο», ανέφερε, προσθέτοντας: «Αυτή η προδοσία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να σταματήσει αμέσως!»

Η Συρία και το Αφγανιστάν είναι οι κύριες χώρες προέλευσης αιτούντων άσυλο στην Αυστρία. Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι αρχικά όσοι απελαύνονται θα είναι κυρίως ποινικοί παραβάτες.

«Το υπουργείο Εσωτερικών υπό τον Γκέρχαρντ Κάρνερ προετοιμάζει περαιτέρω απελάσεις», δήλωσε ο Στόκερ.