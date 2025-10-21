Τι θα κρίνει τη συνέχιση του ράλι στη Wall Street

To bull market στη Wall Street μπήκε επίσημα στην τέταρτη χρονιά του με την αγορά να περιμένει τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου από μεγάλες εταιρείες όπως οι Tesla, Netflix, Procter & Gamble, IBM και Coca Cola αυτή την εβδομάδα για μια καλύτερη εικόνα όσον αφορά την κερδοφορία των επιχειρήσεων.

Η τέταρτη χρονιά του bull market στον S&P500 ξεκίνησε καλά με την άνοδο της Apple τη Δευτέρα να δρα καταλυτικά και τον δείκτη Dow Jones να κερδίζει 538 μονάδες ή 1,2% και τον Nasdaq 1,5%.

Η αναζωπύρωση των τριβών στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας και οι ανησυχίες για τις επισφάλειες περιφερειακών τραπεζών έφεραν ένα βαθμό άγχους στην αγορά την προηγούμενη εβδομάδα με άνοδο του δείκτη μεταβλητότητας VIX.

Στο προσκήνιο αυτή την εβδομάδα θα είναι και ο πληθωρισμός Σεπτεμβρίου που θα ανακοινωθεί την Παρασκευή, αργοπορημένα λόγω του shut down των ομοσπονδιακών υπηρεσιών.

Τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό θα ανακοινωθούν λίγες ημέρες πριν από την επόμενη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της Fed στις 28-29 Οκτωβρίου. Η αμερικανική κεντρική τράπεζα αναμένεται ευρέως να μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης για άλλη μια φορά.

Η αδυναμία στην αγορά εργασίας ώθησε τη Fed να κάνει την πρώτη φετινή μείωση τον προηγούμενο μήνα.

Μετά από την πρώτη εβδομάδα αποτελεσμάτων, το 76% των 58 εισηγμένων του S&P500 που ανακοίνωσαν μέχρι τώρα ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών. Πρόκειται για μεγαλύτερο ποσοστό από τον μέσο όρο του 68%, σύμφωνα με την Bank of America.

Η αγορά φαίνεται ότι ξεπέρασε τον αρχικό φόβο του δράματος με τους δασμούς στην Κίνα και το αδιέξοδο με το shut down και προτιμά να εστιάζει στην νομισματική πολιτική και τα εταιρικά αποτελέσματα που είναι πιο θετικές εξελίξεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον strategist της Morgan Stanley Michael Wilson, η χρηματιστηριακή αγορά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ρίσκα που σχετίζονται με τις εμπορικές τριβές και την επιβράδυνση των θετικών αναθεωρήσεων όσον αφορά στην κερδοφορία των εισηγμένων επιχειρήσεων.

Οι επενδυτές πρέπει να είναι προσεκτικοί σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα είναι η σύσταση.

Θα χρειαστεί πιο ξεκάθαρη αποκλιμάκωση της έντασης και από τις δύο πλευρές, Ουάσινγκτον και Πεκίνο, και σταθερότητα στις αναθεωρήσεις για τα κέρδη των εισηγμένων πριν δοθεί ένα πράσινο φως όσον αφορά στο κίνδυνο μιας περαιτέρω διόρθωσης βραχυπρόθεσμα, αναφέρει σε έκθεση της η Morgan Stanley.

Tην προηγούμενη εβδομάδα o Wilson είχε δηλώσει ότι υπάρχει ρίσκο πτώσης έως 11% σε περίπτωση που οι εμπορικές τριβές ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα δεν έχουν λυθεί πριν από την προθεσμία του Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την Oppenheimer Asset Management, η πρώτη εβδομάδα εταιρικών αποτελεσμάτων ήταν θετική με τις εισηγμένες του S&P500 που ανακοίνωσαν να πετυχαίνουν ρυθμό αύξησης κερδοφορίας 16%, πάνω από τις εκτιμήσεις για 12%.

“Οι μεγάλες εισηγμένες της Wall Street μέχρι τώρα ξεπέρασαν τις προσδοκίες με θετικό guidance και αυτό δείχνει ότι υπάρχει επαρκής ανθεκτικότητα για περαιτέρω άνοδο των μετοχών,” εκτιμά ο strategist του οίκου John Stoltzfus σε σχόλιο του στο Bloomberg.