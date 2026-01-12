Axios: Επαφές ΥΠΕΞ Ιράν με Γουίτκοφ - Ψηλά στην ατζέντα οι διαδηλώσεις

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί επικοινώνησε το Σαββατοκύριακο με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ, εν μέσω των απειλών του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για χρήση στρατιωτικής ισχύος κατά του καθεστώτος, σε στήριξη των πρόσφατων διαδηλώσεων.

Σύμφωνα με τις πηγές του Axios, η ιρανική πρωτοβουλία φαίνεται να αποσκοπεί στην αποκλιμάκωση των εντάσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή, τουλάχιστον, στην αγορά χρόνου, πριν ο Τραμπ διατάξει κάποια ενέργεια που θα μπορούσε να αποδυναμώσει περαιτέρω το ιρανικό καθεστώς.

🇺🇸🇮🇷New: Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi reached out to White House envoy Steve Witkoff over the weekend to discuss the protests, amid President Trump's threats of using military force against the regime, two sources told me. My story on @axios https://t.co/9r3mEvgp1D — Barak Ravid (@BarakRavid) January 12, 2026

Πρόκειται για την πρώτη ένδειξη ότι ο απευθείας δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης παραμένει ανοιχτός, παρά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα και την ανταλλαγή απειλών μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με πηγή με γνώση του θέματος, ο Αραγτσί και ο Γουίτκοφ έχουν συζητήσει το ενδεχόμενο πραγματοποίησης συνάντησης τις επόμενες ημέρες.

Οι πηγές δεν διευκρίνισαν εάν η επικοινωνία έγινε τηλεφωνικά ή μέσω γραπτών μηνυμάτων. Ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι το Ιράν επικοινώνησε με τις ΗΠΑ μία ημέρα νωρίτερα και πρότεινε διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα.

«Μπορεί να συναντηθούμε μαζί τους. Κανονίζεται μια συνάντηση, αλλά ίσως χρειαστεί να δράσουμε λόγω όσων συμβαίνουν πριν από αυτήν… πάντως, μια συνάντηση κανονίζεται», δήλωσε στους δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο Γουίτκοφ και ο Αραγτσί άρχισαν να ανταλλάσσουν γραπτά μηνύματα κατά τη διάρκεια των πυρηνικών συνομιλιών ΗΠΑ–Ιράν πέρυσι.

Η επικοινωνία συνεχίστηκε ακόμη και μετά τον βομβαρδισμό ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων από τις ΗΠΑ τον Ιούνιο, ενώ οι δύο πλευρές βρίσκονταν σε επαφή για ενδεχόμενες νέες συνομιλίες έως και τον περασμένο Οκτώβριο, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και δύο πηγές με γνώση των επαφών.

Παράλληλα, ο Τραμπ αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη με την ομάδα εθνικής ασφάλειας την Τρίτη, προκειμένου να εξετάσει επιλογές για τη στήριξη των διαδηλώσεων και την περαιτέρω αποδυνάμωση του ιρανικού καθεστώτος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Κυριακή ότι εξετάζονται «πολύ ισχυρές επιλογές» σε ό,τι αφορά τη στήριξη του κινήματος διαμαρτυρίας στο Ιράν.