Η ευρωπαϊκή έκδοση του Politico εμφανίστηκε την Παρασκευή επικριτική απέναντι στους χειρισμούς της Κομισιόν σχετικά με την αντιμετώπιση των περιστατικών με πτήσεις drones που έχουν λάβει χώρα σε μεγάλα αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις τελευταίες ημέρες.

Το σχετικό δημοσίευμα αναφέρει το σχέδιο της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για ένα «θόλο» (drone wall) προσθέτοντας πως πυροδοτεί αντιδράσεις.

Για τις χώρες της Βαλτικής και την Πολωνία, φαίνεται να είναι μια λογική απάντηση σε μια αυξανόμενη κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, χώρες που βρίσκονται πιο μακριά από τη Ρωσία αμφισβητούν την ιδέα, εκφράζοντας ανησυχίες για τη σκοπιμότητα και το κόστος της, για το πώς ταιριάζει στα στρατιωτικά σχέδια της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και για το αν αποτελεί μια προσπάθεια της Βρυξελλών να αποκτήσει εξουσία επί της εθνικής αμυντικής πολιτικής.

«Τα drones και τα αντι-drones είναι προτεραιότητα», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στους δημοσιογράφους την Πέμπτη. «Αλλά πρέπει να είμαστε σαφείς: δεν υπάρχει τέλειος τοίχος για την Ευρώπη, μιλάμε για ένα σύνορο 3.000 χιλιομέτρων, πιστεύετε ότι είναι απολύτως εφικτό; Η απάντηση είναι "όχι"».

Ο Επίτροπος Άμυνας Άντριους Κουμπίλιους, πρώην πρωθυπουργός της Λιθουανίας, έσπευσε να το υπερασπιστεί. Είπε ότι το αρχικό σχέδιο για την αντιμετώπιση των drones που καλύπτει την Πολωνία και τις χώρες της Βαλτικής θα κοστίσει περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ και ότι η εγκατάσταση των συστημάτων ανίχνευσης θα μπορούσε να γίνει σε λιγότερο από ένα χρόνο.

Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι το να το ονομάσουμε «τείχος» μπορεί να δώσει λάθος εντύπωση. «Δεν θα είναι μια νέα Γραμμή Μαζινό», είπε, αναφερόμενος στα γαλλικά αμυντικά οχυρά που η Γερμανία κατάφερε να παρακάμψει με επιτυχία στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Έχουμε δείξει αλληλεγγύη τις τελευταίες δύο δεκαετίες, για παράδειγμα, στον Covid, στην οικονομία, στη μετανάστευση. Τώρα είναι η ώρα να δείξουμε αλληλεγγύη στην ασφάλεια», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Πέτερι Όπρο.

Αυτή η διαφωνία ήταν εμφανής στην Κοπεγχάγη, τόσο δημόσια όσο και κεκλεισμένων των θυρών.

Μέσα στην αίθουσα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς καταδίκασε το σχέδιο με όρους που ένας διπλωμάτης εξοικειωμένος με τη συζήτηση χαρακτήρισε «πολύ σκληρούς».

Παρά τις διαφωνίες, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ευρώπη πρέπει να βελτιώσει την ικανότητά της να αποκρούει τα ρωσικά drones.

Η Ένωση δεν διαθέτει την τεχνολογία ανίχνευσης για να εντοπίζει εύκολα τα UAV, και όταν τα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέρριψαν τρία ρωσικά drones πάνω από την Πολωνία τον περασμένο μήνα, χρησιμοποίησαν πυραύλους αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για να καταρρίψουν τα ρωσικά Gerberas, που κοστίζουν περίπου 10.000 δολάρια το καθένα.

Παρόλο που υπήρξαν αντιρρήσεις στην Κοπεγχάγη, τελικά οι ηγέτες της ΕΕ αποδέχτηκαν τις προτάσεις της Επιτροπής για την άμυνα, συμπεριλαμβανομένου του τείχους κατά των drones — πράγμα που σημαίνει ότι αναμένεται να προχωρήσει με κάποια μορφή. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, το κόστος και τις δυνατότητες πρέπει ακόμη να διευκρινιστούν.