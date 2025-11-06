«Άνοιγμα» της Κίνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες 

Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας δήλωσε την Πέμπτη ότι η χώρα είναι πρόθυμη να διερευνήσει τη δυνατότητα σύναψης διαφόρων εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Χε Γιαντόνγκ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι οι δύο πλευρές έχουν «εκτεταμένα κοινά συμφέροντα και τεράστιο περιθώριο συνεργασίας».

Η δήλωση αυτή ακολούθησε τις αναφορές του Κινέζου υπουργού Εξωτερικών, Γουάνγκ Γι, την Τρίτη, ο οποίος δήλωσε στον Εσθονό ομόλογό του στο Πεκίνο ότι η Κίνα είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί και να υπογράψει συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την ΕΕ.