Ανάλυση CNN: Πολλά λόγια αλλά λίγη δράση από τις αραβικές χώρες για το Ισραήλ

Στην πρόσφατη συνάντηση των ηγετών της Αραβικής Ένωσης και του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC) αναφέρθηκε την Τρίτη ανάλυση του CNN, σημειώνοντας πως δεν αποφασίστηκαν σημαντικά βήματα πίεσης προς το Ισραήλ.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου στην Ντόχα, στον απόηχο των ισραηλινών επιθέσεων κατά κορυφαίων στελεχών της Χαμάς στην καταριανή πρωτεύουσα.

Το αμερικανικό δίκτυο υποστηρίζει ότι «παρά τα τεράστια βήματα που έχουν κάνει χώρες όπως το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δεν είναι σε θέση (ή δεν επιθυμούν) να κάνουν τίποτα για να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ και στον κύριο υποστηρικτή του, τις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να τερματίσουν τον πόλεμο στη Γάζα».

Στη συνέχεια, το CNN κάνει αναφορά στην ίδρυση του Οργανισμού Αραβικών Χωρών Εξαγωγών Πετρελαίου (OAPEC) το 1973 στο Κουβέιτ, λέγοντας πως οι χώρες που συμμετείχαν στον OAPEC «, αποφάσισαν να μειώσουν την παραγωγή πετρελαίου και να επιβάλουν περιορισμούς στις εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες που υποστήριζαν το Ισραήλ και την πολεμική του προσπάθεια. Αυτή ήταν η αρχή του αραβικού εμπάργκο πετρελαίου που συνέβαλε στην ύφεση των δυτικών οικονομιών

Ο πόλεμος, που ξεκίνησε στις 6 Οκτωβρίου 1973 με συντονισμένη επίθεση της Αιγύπτου και της Συρίας εναντίον των ισραηλινών στρατευμάτων που κατείχαν την αιγυπτιακή χερσόνησο του Σινά και τα συριακά υψώματα του Γκολάν, έληξε μετά από 19 ημέρες. Το πετρελαϊκό όπλο της OAPEC συνέβαλε στην επιτάχυνση των κινήσεων προς την κατεύθυνση της κατάπαυσης του πυρός».

Με αιχμηρό ύφος, το δημοσίευμα αναφέρει σε άλλο σημείο πως «στην καλύτερη περίπτωση, οι ηγέτες που συναντήθηκαν στη Ντόχα τη Δευτέρα ενεργούν ως ικέτες, βασιζόμενοι στις ιδιοτροπίες ενός απρόβλεπτου προέδρου των ΗΠΑ για να μεσολαβήσουν στον ηγέτη του Ισραήλ.

«Εμείς... περιμένουμε από τους στρατηγικούς μας εταίρους στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους στο Ισραήλ για να σταματήσει αυτή η συμπεριφορά», ανέφερε ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, Τζάσεμ Μοχάμεντ αλ-Μπουνταϊουί. Οι ΗΠΑ «έχουν επιρροή και εξουσία επί του Ισραήλ, και είναι καιρός να χρησιμοποιήσουν αυτή την επιρροή και εξουσία».

Ωστόσο, τέτοιες ελπίδες φαίνεται να βασίζονται περισσότερο σε μη ρεαλιστικές προσδοκίες παρά στην πραγματικότητα. Στις αρχές Αυγούστου, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε με χιούμορ ότι "εξαρτάται από το Ισραήλ" τι θα κάνει στη Γάζα.

Έτσι, νωρίς την Τρίτη, οι ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν χερσαίες επιχειρήσεις στην πόλη της Γάζας. Το ανακοινωθέν της Συνόδου Κορυφής της Ντόχα δεν τις σταμάτησε» καταλήγει η ανάλυση του CNN.