Αμερικανός πρέσβης στο ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ δεν εγκαταλείπουν την Ευρώπη και τη Συμμαχία

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ δήλωσε το Σάββατο ότι «οι Αμερικανοί δεν φεύγουν» από την Ευρώπη ή τη Συμμαχία, επιχειρώντας να κατευνάσει ανησυχίες που έχουν προκαλέσει αναστάτωση σε ολόκληρη την ήπειρο.

Οι δηλώσεις του Μάθιου Γουίτακερ, στο Politico στο περιθώριο της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, έγιναν λίγες ώρες αφότου ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επιχείρησε να καθησυχάσει τους Ευρωπαίους συμμάχους που ανησυχούν ότι η Ουάσιγκτον θα αποστασιοποιηθεί — ιδίως μέσω απόσυρσης δεκάδων χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών.

Αμερικανοί αξιωματούχοι υιοθέτησαν φέτος πιο συμφιλιωτικό τόνο στη διάρκεια της ετήσιας διάσκεψης, καθώς η διατλαντική συμμαχία αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη ένταση στη σχέση της επτά δεκαετιών. Η ρητορική αυτή απέχει αισθητά από τις έντονες δηλώσεις του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς πέρυσι, όταν είχε επιτεθεί στις αξίες της Ευρώπης.

Ωστόσο, ο Γουίτακερ υπογράμμισε την ανάγκη οι ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για την άμυνά τους.

«Χρειαζόμαστε την Ευρώπη — πολύ πλούσιες και επιτυχημένες χώρες — να αναλάβει σε μεγάλο βαθμό τη συμβατική άμυνα», δήλωσε. «Αυτό επιτρέπει στις Ηνωμένες Πολιτείες να αντιμετωπίσουν άλλες προκλήσεις και απειλές μαζί με τους συμμάχους μας σε άλλες περιοχές».

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε εμφανιστεί επιφυλακτική ως προς τη δύναμη και την αναγκαιότητα της Συμμαχίας. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τις αμυντικές δαπάνες των μελών, τη στήριξη προς την Ουκρανία και τη δέσμευσή τους για την ίδια τους την άμυνα.

Ωστόσο, η κριτική αυτή έχει μετριαστεί τις τελευταίες εβδομάδες, με Αμερικανούς αξιωματούχους να διαβεβαιώνουν τους Ευρωπαίους ομολόγους τους ότι περίπου 80.000 Αμερικανοί στρατιώτες στην ήπειρο θα παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό στις θέσεις τους.

Παρά τις διαβεβαιώσεις, η Ευρώπη δεν έχει πειστεί πλήρως. Ο επίτροπος Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αντριούς Κουμπίλιους, προωθεί τη δημιουργία ευρωπαϊκής στρατιωτικής δύναμης 100.000 στρατιωτών, ώστε να αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο μελλοντικής αποχώρησης.