Αισιοδοξία Φιντάν για άρση κυρώσεων CAATSA και πρόοδο στην υπόθεση Halkbank

«Ξύπνησε ο κόσμος του Ισλάμ. Η περιοχή ξύπνησε από τον βαθύ ύπνο των 100 ετών», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τουρκία φιλοδοξεί να διαδραματίσει ρόλο επίλυσης περιφερειακών προβλημάτων, ακόμη και για λογαριασμό των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης, ο Φιντάν υποστήριξε ότι ο ισλαμικός κόσμος έχει πλέον συνειδητοποιήσει τη δύναμή του όταν δρα συλλογικά. Όπως ανέφερε, «αντιλαμβανόμαστε τι μπορούμε να πετύχουμε όταν είμαστε ενωμένοι», προσθέτοντας ότι τα ζητήματα της περιοχής θα πρέπει να επιλύονται από τις ίδιες τις χώρες της περιοχής.

Ο Τούρκος υπουργός σημείωσε ότι αυτό αποτελεί το όραμα του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε «σημαιοφόρο» αυτής της προσέγγισης. Παράλληλα, τόνισε ότι η εξωτερική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ κινείται στην ίδια κατεύθυνση, με τις ΗΠΑ να επιδιώκουν να πάψουν να λειτουργούν ως «χωροφύλακας του κόσμου» και να αφήνουν την επίλυση των περιφερειακών κρίσεων στους τοπικούς δρώντες.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Φιντάν εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Άγκυρα θα αρχίσει να βλέπει απτά αποτελέσματα εντός του 2026, ιδίως σε ό,τι αφορά την άρση των κυρώσεων και την υπόθεση της Halkbank. Όπως είπε, οι προσπάθειες του 2025 αναμένεται να αποδώσουν καρπούς, ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την αύξηση του εμπορίου και τη σταδιακή αποκλιμάκωση των κυρώσεων.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της περιφερειακής αλληλεγγύης και τον «εποικοδομητικό ρόλο» των ΗΠΑ στη Γάζα.

Την ίδια ώρα, η τουρκική εφημερίδα Milliyet αναφέρει ότι Άγκυρα και Ουάσινγκτον βρίσκονται κοντά σε μια τεχνική λύση για το ζήτημα των ρωσικών S-400, η οποία θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την προμήθεια μαχητικών F-35 από την Τουρκία, με τις δύο πλευρές να αναζητούν μια «ενδιάμεση φόρμουλα».

Παράλληλα, η εφημερίδα Aksam μεταδίδει ότι το ΝΑΤΟ αποφάσισε την αγορά τουρκικού λογισμικού για κέντρο διαχείρισης ζεύξεων τακτικών δυνάμεων. Όπως σημειώνεται, το νέο δίκτυο θα επιτρέπει σε μονάδες στρατού, ναυτικού και αεροπορίας να επικοινωνούν μέσω ενιαίου συστήματος.