«Αινιγματική» δήλωση του Τραμπ για την Ουκρανία: Ίσως κάτι καλό να συμβαίνει

Με μια «αινιγματική» δήλωση για τις συζητήσεις που διεξάγονται αναφορικά με το ενδεχόμενο λήξης του πολέμου της Ουκρανίας με τη Ρωσία τοποθετήθηκε τη Δευτέρα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω του «πυρετού» των διαβουλεύσεων σχετικά με την ένοπλη σύγκρουση στην ανατολική Ευρώπη που μαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022.

Σε ανάρτηση του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε «είναι πραγματικά πιθανό να έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας; Μην το πιστέψετε μέχρι να το δείτε, αλλά ίσως κάτι καλό να συμβαίνει. Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!».

Το μήνυμα του Τραμπ έρχεται στον απόηχο του σχεδίου των 28 σημείων που παρουσίασε ο ίδιος στο Κίεβο την περασμένη εβδομάδα και καθώς το Σαββατοκύριακο «έτρεξαν» διαβουλεύσεις μεταξύ κορυφαίων αξιωματούχων από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ουκρανία στη Γενεύη της Ελβετίας.

Οι αποφάσεις της ΕΕ

Σημειώνεται ακόμα πως τη Δευτέρα οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν άτυπη Σύνοδο Κορυφής μέσω τηλεδιάσκεψης, για να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις και τη στάση τους προς το Ουκρανικό.

«Έχει υπάρξει εποικοδομητική πρόοδος αναφορικά με τις συζητήσεις για την Ουκρανία» ανέφερε εκπρόσωπος της Κομισιόν μετά από το πέρας της τηλεδιάσκεψης. Πρόσθεσε πως «απομένει ακόμα πολλή δουλειά σχετικά με τις προτάσεις για την ειρήνευση».

Ο ίδιος συμπλήρωσε πως την Τρίτη θα υπάρξει τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία (συμπεριλαμβάνονται οι ισχυρότερες χώρες της ΕΕ, η Βρετανία και άλλες).

Σε δηλώσεις που έκανε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανέφερε πως «τώρα έχουμε μια στερεή βάση για να προχωρήσουμε στις ειρηνευτικής διαπραγματεύσεις» για την Ουκρανία.

«Σήμερα επιβεβαιώσαμε ότι είμαστε ενωμένοι στην υποστήριξη της Ουκρανίας», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν, επισημαίνοντας τρία βασικά στοιχεία: Πρώτον, «το έδαφος και η κυριαρχία της Ουκρανίας πρέπει να γίνονται σεβαστά». Δεύτερον, «μόνο η Ουκρανία ως κυρίαρχο κράτος μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τις ένοπλες δυνάμεις». Τρίτον, η Ουκρανία είναι αυτή η οποία θα επιλέξει το μέλλον της.

Από την πλευρά του, ο Αντόνιο Κόστα δήλωσε ότι «η ΕΕ έχει δεσμευτεί να συνεχίσει να παρέχει στον Πρόεδρο Ζελένσκι όλη την υποστήριξη που χρειάζεται: διπλωματική, στρατιωτική και οικονομική» και πρόσθεσε ότι «η ΕΕ δεσμεύεται να υλοποιήσει την οικονομική υποστήριξη στην Ουκρανία», ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέφερε ότι η ΕΕ χαιρετίζει τις «εποικοδομητικές» συζητήσεις και την πρόοδο που επιτεύχθηκε στη Γενεύη, μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας και εξήρε τις προσπάθειες του προέδρου Ζελένσκι και του προέδρου Τραμπ και των αντιπροσωπειών τους εκεί.

Σημείωσε, ωστόσο, ότι «είναι σαφές ότι τα ζητήματα που αφορούν άμεσα την ΕΕ, όπως οι κυρώσεις, η διεύρυνση ή τα ακινητοποιημένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, απαιτούν την πλήρη συμμετοχή και λήψη αποφάσεων από την ΕΕ».

«Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε αυτή τη διαδικασία συνεργαζόμενοι στενά με την ΕΕ και σε στενό συντονισμό με την Ουκρανία, τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ», είπε ο Κόστα και πρόσθεσε ότι «αυτό που έχει σημασία τώρα είναι να προχωρήσουμε ως εταίροι, ενωμένοι προς τον κοινό μας στόχο», που είναι ο τερματισμός του πολέμου και η διασφάλιση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης για την Ουκρανία.

«Η ειρήνη δεν μπορεί να είναι μια προσωρινή εκεχειρία, πρέπει να είναι μια λύση με διάρκεια», δήλωσε.

Οι «κόκκινες γραμμές» του Κιέβου

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδήλωση της Κριμαϊκής Πλατφόρμας που πραγματοποιείται στη Σουηδία, ότι το Κίεβο θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους εταίρους του για την επίτευξη συμβιβασμών σχετικά με τις ειρηνευτικές προτάσεις των ΗΠΑ, με στόχο την ενίσχυση και όχι την αποδυνάμωση της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι τόνισε ακόμα πως η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για τον πόλεμο στην Ουκρανία και ότι η απόφαση για τη χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων είναι κρίσιμη.

«Αυτή τη στιγμή, βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή. Υπάρχει πολύς θόρυβος στα μέσα ενημέρωσης, μεγάλη πολιτική πίεση και ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη για τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν» συμπλήρωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του ουκρανικού κοινοβουλίου, Ρουσλάν Στέφαντσουκ, εμφανίστηκε πιο επιθετικός απέναντι στις προτάσεις που κατέθεσαν οι ΗΠΑ για τη λήξη του πολέμου. Ο ίδιος δήλωσε πως η Ουκρανία θέτει ως «κόκκινες γραμμές» στις διαπραγματεύσεις το να μην υπάρξει:

Καμία επίσημη αναγνώριση της κατοχής εδαφών

Καμία περιορισμός στις αμυντικές δυνάμεις της Ουκρανίας

Καμία περιορισμός στις μελλοντικές συμμαχίες της Ουκρανίας

Είπε επίσης ότι η ένταξη στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ πρέπει να αποτελεί στοιχείο των εγγυήσεων ασφάλειας της Ουκρανίας και οποιουδήποτε ειρηνευτικού σχεδίου.

Στάση αναμονής από το Κρεμλίνο

Για τις εξελίξεις τοποθετήθηκε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του Βλαντίμιρ Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Μιλώντας στην ενημέρωση των δημοσιογράφων από το Κρεμλίνο, ο Πεσκόφ είπε πως η Μόσχα δεν είχε λάβει καμία επίσημη ενημέρωση σχετικά με το αποτέλεσμα των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή στη Γενεύη.

«Διαβάσαμε πως μετά τις συζητήσεις στη Γενεύη, έγιναν ορισμένες τροποποιήσεις στο κείμενο που είχαμε δει νωρίτερα. Θα περιμένουμε. Φαίνεται ότι ο διάλογος συνεχίζεται» είπε ο Πεσκόφ.

Όταν ρωτήθηκε για μια αναφερόμενη αλλαγή σε μια ρήτρα σχετικά με το ΝΑΤΟ και την Ουκρανία, η οποία φαινόταν να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ενταχθεί κάποτε το Κίεβο στη στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, ο Πεσκόφ είπε ότι το Κρεμλίνο δεν θα συζητήσει λεπτομέρειες οποιουδήποτε σχεδίου συμφωνίας με βάση τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης.

«Πρόκειται για ένα θέμα πολύ σημαντικό και πολύπλοκο για να βασιστούμε αποκλειστικά σε δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης. Εδώ, είναι απαραίτητο να βασιστούμε σε πληροφορίες που λαμβάνουμε από επίσημα κανάλια», τόνισε.

Επιπλέον, ο Πεσκόφ δήλωσε πως ο Πούτιν θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, μέσα στη Δευτέρα.

Προς της εν λόγω επικοινωνίας, ο Ερντογάν σημείωσε σε δηλώσεις τους πως «είναι εφικτή» μια συμφωνία για την Ουκρανία βασισμένη στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι παρασκηνιακές επαφές

Το Bloomberg νωρίτερα είχε μεταδώσει πως το σχέδιο των 28 σημείων που παρουσίασαν οι ΗΠΑ αποτέλεσε προϊόν παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων που είχαν για εβδομάδες η Ουάσινγκτον και η Μόσχα.

Υπενθυμίζεται πως η πρόταση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λήξη του πολέμου -που παρουσιάστηκε σε συζητήσεις που έλαβαν χώρα στη Γενεύη το Σαββατοκύριακο- είχαν διαφορές συγκριτικά με το σχέδιο των ΗΠΑ.

Η πρόταση της ΕΕ αφαιρεί την πρόβλεψη περί παραχώρησης του Ντονμπάς, που περιλαμβανόταν στο αμερικανικό προσχέδιο, καθώς και τον όρο που προέβλεπε ότι οι ΗΠΑ θα λάμβαναν το 50% των κερδών από επενδύσεις δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων σε έργα ανοικοδόμησης της Ουκρανίας.

Το ευρωπαϊκό έγγραφο προτείνει επίσης οι διαπραγματεύσεις για πιθανές εδαφικές διευθετήσεις να ξεκινήσουν από τη γραμμή επαφής στο πεδίο, αντί της απαίτησης να παραδοθούν περιοχές που δεν έχουν καταληφθεί από ρωσικές δυνάμεις. Παράλληλα, προτείνεται εγγύηση ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αντίστοιχη με το πνεύμα του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, ενώ τα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία θα παραμείνουν παγωμένα έως ότου καταβληθούν αποζημιώσεις για τις ζημιές του πολέμου.