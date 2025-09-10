Αίγυπτος: Η κυβέρνηση αμφισβητεί de facto το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Έμπρακτη κίνηση πλήρους αμφισβήτησης του τουρκολιβυκού μνημονίου, αλλά και απαξίωσης των συμφωνιών που έχουν υπογράψει η Άγκυρα και η Τρίπολη για έρευνες υδρογονανθράκων στα νότια της Κρήτης, αποτελούν οι ευρισκόμενες σε εξέλιξη αιγυπτιακές έρευνες σε θαλάσσιες περιοχές στα δυτικά σύνορά της.



Σύμφωνα με την Καθημερινή, οι έρευνες του πλοίου σεισμικών ερευνών «Ramform Hyperion» διεξάγονται από τις 21 Αυγούστου σε μια θαλάσσια περιοχή την οποία η Τρίπολη διεκδικεί με βάση το τουρκολιβυκό μνημόνιο.



Πριν από περίπου 3 χρόνια το Κάιρο είχε απορρίψει αυτόν τον ισχυρισμό με Προεδρικό Διάταγμα (υπ' αριθμόν 595 στις 11 Δεκεμβρίου 2022), το οποίο όριζε τα δυτικά θαλάσσια σύνορα της Αιγύπτου με τη Λιβύη, ωστόσο πλέον τώρα κινείται και στο πεδίο, διεξάγοντας έρευνες σε όλη την περιοχή.



Εξαιρετικά κρίσιμης σημασίας είναι η λεπτομέρεια που αφορά την περιοχή όπου διεξάγονται οι έρευνες και περιλαμβάνουν ένα θαλάσσιο οικόπεδο το οποίο συγκαταλέγεται ανάμεσα σε όσα τον περασμένο Ιούνιο είχαν παραχωρηθεί από την Τρίπολη στην Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίου (TPA).

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει αντίδραση ούτε από την Τουρκία ούτε από τη Λιβύη, αν και εκτιμάται πως η δεύτερη θα μπορούσε να το κάνει το επόμενο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως μέσω επιστολής ή κατάθεσης Ρηματικής Διακοίνωσης στον ΟΗΕ.