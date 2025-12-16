Πόσο κοστίζει το πιο προσιτό Tesla;

Το Model 3 Standard καταργεί την «πλούσια» πισωκίνητη έκδοση με τη μικρή μπαταρία και με αντάλλαγμα περικοπές στον εξοπλισμό, αποκτά μια άκρως ανταγωνιστική για να γίνει το πιο προσιτό μοντέλο της αμερικάνικης φίρμας ηλεκτρικών αυτοκίνητων.

Με στόχο να έρθει πιο κοντά σε ένα ευρύτερο αγοραστικό κοινό, η Tesla λάνσαρε στην ελληνική αγορά στην Ελλάδα το πιο προσιτό όχημά της, το Model 3 Standard. Η νέα έκδοση, που καταργεί την πλούσια έκδοση με τη μικρή μπαταρία, προτάσσει μια πολύ ανταγωνιστική τιμή με αντάλλαγμα περικοπές στον εξοπλισμό. Έτσι για παράδειγμα, οι δερμάτινες επενδύσεις των καθισμάτων έχουν αντικατασταθεί με υφασμάτινες, τα μπροστινά καθίσματα δεν είναι πλέον ψυχωμένα, ούτε τα πίσω θερμαινόμενα. Επίσης, η ρύθμιση των καθισμάτων και του τιμονιού γίνεται χειροκίνητα, τα ηχεία είναι λιγότερα ο ατμοσφαιρικός φωτισμός απλούστερος, ενώ έχει καταργηθεί η πίσω οθόνη. Επίσης, δεν μπορούν να παραγγελθούν έξτρα οι 19άρες ζάντες. Παράλληλα, τα διαθέσιμα χρώματα είναι τρία αντί για έξι: Λευκό, μαύρο κι ανθρακί.

Το σημαντικό είναι πως παρότι φθηνότερο και απλούστερο, το Standard εξακολουθεί να διαθέτει την τεχνολογία, το λογισμικό και όλα όσα έχουν καθιερώσει την Tesla. Έτσι, το Model 3 Standard επιτυγχάνει κατανάλωση WLTP μόλις 13,0 kWh/100 km – καλύτερη από πολλών μικρότερων οχημάτων πόλης. Με αυτονομία WLTP 534 km, το Model 3 Standard μεταφέρει με ευκολία οικογένεια, φίλους και όλον τον εξοπλισμό τους, σε μεγαλύτερες διαδρομές. Όταν χρειάζεται, το δίκτυο Tesla Supercharger, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο δίκτυο ταχείας φόρτισης στον κόσμο, παρέχει πρόσβαση σε πάνω από 20.000 Supercharger σε περισσότερες από 1.500 τοποθεσίες σε όλη την Ευρώπη.

Με την ισχυρή του επιτάχυνση, το Model 3 Standard επιταχύνει από 0–100 km/h σε μόλις 6,2 δευτερόλεπτα, ταχύτερα από πολλά hot hatch, χωρίς κανέναν συμβιβασμό στην άνεση, τον εσωτερικό χώρο ή το κόστος λειτουργίας. Με πολύ λιγότερα ανταλλακτικά από αντίστοιχα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα, τα οχήματα Tesla χρειάζονται ελάχιστη συντήρηση και δεν χρειάζονται αλλαγές λαδιών ή ετήσιο σέρβις. Επιπλέον, οι νέες ζάντες Prismata 18” συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης και μειώνουν το κόστος συντήρησης όταν χρειάζεται αντικατάσταση ελαστικών.

Όπως όλα τα οχήματα Tesla, η πιο πρόσφατη προσθήκη στη σειρά Model 3 διαθέτει μια μεγάλη σειρά χαρακτηριστικών και λειτουργιών, όπως απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω εφαρμογής για κινητό, Trip Planner με διαθεσιμότητα Supercharger σε πραγματικό χρόνο, καθώς και μια ποικιλία επιλογών παιχνιδιών και ψυχαγωγίας. Περιλαμβάνονται τηλέφωνο-κλειδί, τηλεχειριζόμενος έλεγχος κλιματισμού, Sentry Mode, Dog Mode και όλες οι χαρακτηριστικές λειτουργίες και δυνατότητες των Tesla.

Με τις φωνητικές εντολές, για να κάνετε παράλειψη κομματιών, αλλαγή podcast, ρύθμιση της θερμοκρασίας της καμπίνας ή αλλαγή διαδρομής πλοήγησης αρκεί να το πείτε δυνατά.

Η ηλεκτρική πίσω πόρτα με άνοιγμα χωρίς χέρια ανοίγει σε χώρο αποσκευών 682 λίτρων με πέντε επιβάτες και έως 1659 λίτρων με την πίσω σειρά καθισμάτων αναδιπλωμένη. Όταν χρειάζεται επιπλέον χώρος, ο μπροστινός χώρος αποθήκευσης προσφέρει 88 λίτρα. Και αν αυτό δεν αρκεί, το Model 3 Standard μπορεί να ρυμουλκήσει έως και 1000 κιλά.

Το Model 3 Standard επωφελείται από όλες τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις που ενσωματώθηκαν στη σειρά Model 3 νωρίτερα τη φετινή χρονιά: μια νέα μπροστινή κάμερα που προσφέρει στους οδηγούς ευρύτερη ορατότητα του περιβάλλοντος στην κεντρική οθόνη, με συσκευή πλύσης με υγρό και ενσωματωμένη θέρμανση για την αποφυγή θόλωσης και παγετού. Ο επανασχεδιασμένος μοχλός φλας λειτουργεί αβίαστα και με ακρίβεια σε κάθε διαδρομή. Οι προσαρμοζόμενοι προβολείς περιλαμβάνονται στον στάνταρ εξοπλισμό. Χρησιμοποιώντας κάμερες λήψης προς τα εμπρός για την ανίχνευση των οχημάτων που κινούνται αντίθετα, των πίσω φώτων, του φωτισμού περιβάλλοντος και της καμπυλότητας του δρόμου, μειώνουν επιλεκτικά την ένταση των μεμονωμένων εικονοστοιχείων των μεγάλων φώτων, ώστε να μην έχουν αντανάκλαση για τους άλλους οδηγούς, ενώ φωτίζουν άψογα τον δρόμο για τον οδηγό.

Το Model 3 Standard προσφέρει την ίδια, εξαιρετική, εμπειρία λογισμικού, όπως κάθε άλλο Model 3. Οι ενημερώσεις over-the-air βελτιώνουν συνεχώς το όχημα, εισάγοντας νέες λειτουργίες και βελτιώνοντας τις υπάρχουσες χωρίς επιπλέον κόστος. Διατίθεται επίσης με το Autopilot ως στάνταρ, και είναι έτοιμο, από πλευράς υλικού, για το Full Self-Driving (με επίβλεψη), το οποίο θα ενεργοποιηθεί απομακρυσμένα στα σχετικά οχήματα, κατόπιν έγκρισης από τις τοπικές ρυθμιστικές αρχές.

Το Model 3 Standard είναι πλέον διαθέσιμο για παραγγελία στην Ελλάδα στην τιμή των 36.990 ευρώ. H πιο πλούσια έκδοση Premium κοστίζει 44.990 ευρώ. Οι παραγγελίες για το Tesla Model 3 Standard μπορούν να υποβληθούν μέσα σε λίγα λεπτά στον ιστότοπο της Tesla, με μια πρακτική και εύκολη διαδικασία. Οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο του 2026