Ένα ηλεκτρικό με «βαρύ» όνομα

H Suzuki παρουσίασε στην Ελλάδα το e Vitara, το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο μαζικής παραγωγής της ιαπωνικής φίρμας, η οποία έδωσε την ευκαιρία στους εκπροσώπους του ειδικού τύπου να οδηγήσουν στον χώρο της ολοκαίνουργιας και διεθνών προδιαγραφών πίστας καρτ “SFi Karting Circuit” στα Σπάτα, μερικά προ-παραγωγής αυτοκίνητα, που ήρθαν χωρίς πινακίδες ειδικά για τη δημοσιογραφική παρουσίαση.

Το ολοκαίνουργιο Suzuki e Vitara, που ο Όμιλος Σφακιανάκη παρουσίασε επίσημα στην Ελλάδα σε σχετική εκδήλωση, δεν είναι η ηλεκτρική έκδοση του Vitara που κυκλοφορεί στους δρόμους σήμερα με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Είναι ένα νέο μοντέλο που προστίθεται στη γκάμα της Suzuki όντας το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής, που θα κατασκευάσει η ιαπωνική μάρκα.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο πρόεδρος του ομίλου Σφακιανάκη, κ. Σταύρος Τάκη, «Το αυτοκίνητο σηματοδοτεί την είσοδο της Suzuki στην ηλεκτροκίνηση και επειδή μπαίνουμε από τους τελευταίους θα μπούμε και πιο καλά απ’ όλους». Το Suzuki e Vitara θα λανσαριστεί εμπορικά στη χώρα μας τον ερχόμενο Μάρτιο, διεκδικώντας μερίδιο από την αγορά των ηλεκτρικών B-SUV, ενώ οι τιμές του αναμένεται να ανακοινωθούν στις αρχές του 2026, παράλληλα με την έναρξη των παραγγελιών. Το νέο μοντέλο θα τονίσει την θετική πορεία της Suzuki στην ελληνική αγορά, που προβλέπεται να κλείσει φέτος στην 4η θέση με μερίδιο 6,7% (8% στη λιανική) κάτι που είναι μεγάλη επιτυχία καθώς σύμφωνα με τον κ. Τάκη «το πέτυχε η ομάδα μας υπό την ηγεσία του Γενικού Διευθυντή, Βασίλη Θεοδώρου, με τρία μόνο μοντέλα.»

Από την πλευρά του ο Γιάννης Κακούρης, PR Manager της εταιρίας, έκανε μια σύντομη αναφορά στην πορεία της ελληνικής αγοράς, που στα τέλη Νοεμβρίου βρέθηκε στις 133.490 μονάδες με τη Suzuki να έχει πουλήσει 8.868 οχήματα (μερίδιο αγοράς 6,5% με αναλογία 8,9% λιανική και 4,8% fleet ) για να παραδώσει τη σκυτάλη στην υπεύθυνη προϊόντος, Πέννυ Σκουρλέτη για την αναλυτική παρουσίαση του νέου μοντέλου.

Το νέο Suzuki e Vitara λοιπόν συνδυάζει την high-tech εικόνα ενός ηλεκτρικού με τους σκληροτράχηλους υπαινιγμούς ενός… Vitara, έχοντας 180 mm απόστασης από το έδαφος. Το e Vitara έχει μήκος 4.275mm και μεταξόνιο στα 2.700mm, όντας 100mm μακρύτερο από το κλασικό Vitara, την ώρα που διαθέτει 200 περισσότερα χιλιοστά στο μεταξόνιο. Επίσης είναι φαρδύτερο, ψηλότερο και με κοντούς προβόλους, ενώ υιοθετεί μια εντελώς νέα αισθητική με φώτα 3 σημείων, εξαγωνική μάσκα, κρυφές πίσω χειρολαβές, μυώδη χαρακτηριστικά και «φουσκώματα» από όλες τις πλευρές του.

Το εσωτερικό του νέου e Vitara δείχνει πολύ προσεγμένο σε ποιότητα, ενώ έχει και μοντέρνα σχεδίαση. Για πρώτη φορά σε μοντέλο της Suzuki τοποθετείται ένα ενιαίο πάνελ όπου ενσωματώνονται ο ψηφιακός πίνακας οργάνων των 10,25 ιντσών και η οθόνη του infotainment των 10,1 ιντσών. Οι χώροι των πίσω επιβατών είναι αισθητά περισσότεροι από του Vitara, λόγω του μακρύτερου μεταξονίου, ενώ το κάθισμα είναι συρόμενο σε μια διαδρομή 160mm. Το πορτ μπαγκάζ έχει χωρητικότητα 310 λίτρων, ωστόσο επεκτείνεται αν τραβηχτούν μπροστά τα πίσω διαιρούμενα (αναλογία 40/20/40) καθίσματα.

Το νέο Suzuki e Vitara θα διατίθεται σε εκδόσεις GL και GLX με πλήρη εξοπλισμό άνεσης από τη βασική. Έτσι, η έκδοση GL προσφέρει μεταξύ άλλων High Beam Assist, κάμερα οπισθοπορείας, λειτουργία one-pedal drive, σύστημα πλοήγησης, εμπρός και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι, αυτόματο κλιματισμό, σύστημα προειδοποίησης έκτακτης πέδησης, αυτόματους υαλοκαθαριστήρες και θύρες USB εμπρός/πίσω. Η έκδοση GLX προσθέτει προηγμένες λειτουργίες όπως Adaptive High Beam Assist, κάμερα 360 μοιρών, γυάλινη πανοραμική οροφή με σκίαστρο, επαγωγική φόρτιση και κάθισμα οδηγού με ηλεκτρική ρύθμιση 10 κατευθύνσεων. Επιπρόσθετα, η Suzuki ανέπτυξε νέες λειτουργίες για την εφαρμογή τηλεματικής Suzuki Connect, όπως είναι πληροφορίες μπαταρίας, διαχείριση φόρτισης, απομακρυσμένος έλεγχος κλιματισμού, εντοπισμός οχήματος, προγραμματισμός διαδρομής, προσαρμογή Wallpaper οθόνης κ.λπ.

Το νέο Suzuki e Vitara βασίζεται στη νέα πλατφόρμα Heartect-e ειδικά για BEV, που έχει εξελιχθεί σε συνεργασία με την Τoyota και διακρίνεται για την ελαφριά κατασκευή και την προστασία της μπαταρίας υψηλής τάσης. Το σύστημα BEV αποτελείται από τον υψηλής απόδοσης eAxle που ενσωματώνει το μοτέρ και τον inverter, μαζί με τις μπαταρίες λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου (LFP) 49 ή 61 kWh της BYD, που σχεδιάστηκαν για ασφάλεια και αξιοπιστία. Το προσθιοκίνητο e Vitara εξοπλίζεται με κινητήρα ισχύος 144 ίππων όταν συνδυάζεται με τη μικρή μπαταρία και 174 ίππους με την μεγαλύτερη. Η ροπή είναι 193 Nm και στις δύο περιπτώσεις. Χάρη και στη στάνταρ παρουσία αντλίας θερμότητας, η μικτή εργοστασιακή αυτονομία της δικίνητης έκδοσης του e Vitara είναι 344 km για την έκδοση 49 kWh και 426 km για αυτήν με τη μπαταρία των 61 kWh.

Το ηλεκτρικό σύστημα τετρακίνησης Allgrip-e διαθέτει δύο ανεξάρτητα eAxles μπροστά και πίσω, με το e Vitara 4WD να αποδίδει αθροιστικά 184 ίππους με 307 Nm ροπής (174 ίπποι εμπρός + 65 πίσω με ροπή 193 Nm εμπρός και 114 πίσω). Η συγκεκριμένη έκδοση συνδυάζεται μόνο με την μπαταρία των 61 kWh και υπόσχεται αυτονομία 395 km. To σύστημα τετρακίνησης Allgrip-e έχει και λειτουργία Trail για τα δύσκολα εδάφη, μειώνοντας την ισχύ στους τροχούς που σπινάρουν και διανέμοντας τη ροπή κίνησης στον αντίθετο τροχό με την καλύτερη πρόσφυση (λειτουργία LSD). Τέλος, το e Vitara πατάει σε αναρτήσεις αποτελούμενες από γόνατα ΜακΦέρσον εμπρός και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω, ενώ τα φρένα είναι αεριζόμενοι δίσκοι σε όλους τους τροχούς.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να πούμε πως με βάση τη σύντομη οδηγική επαφή με τα προ-παραγωγής μοντέλα στο περιβάλλον της πίστας καρτ διαπιστώσαμε πως έχουμε να κάνουμε με ένα καλοφτιαγμένο και ευρύχωρο ηλεκτρικό SUV, το οποίο επιταχύνει άμεσα και εντελώς γραμμικά με μια ισορροπημένη ανάρτηση που περιορίζει τις κλίσεις χωρίς να θυσιάζει την άνεση. Παράλληλα το τιμόνι έδειξε να έχει σωστό βάρος και ικανοποιητική αίσθηση, ενώ αποφεύγοντας τις υπερβολές το κράτημα είναι ικανοποιητικό για να μην χρειαστεί να εμπλακούν τα ηλεκτρονικά.

Περισσότερα όμως με τον καινούριο χρόνο, όταν θα έχουμε το αυτοκίνητο στα χέρια μας για μια ολοκληρωμένη δοκιμή.