Χριστουγεννιάτικο δώρο…

Με αφορμή τις γιορτές των Χριστουγέννων και έως και τις 31 Δεκεμβρίου, όσοι επισκεφθούν μια έκθεση Opel έχουν την ευκαιρία να κάνουν δικό τους ένα μοντέλο της Opel επωφελούμενοι μιας από τις πιο γενναιόδωρες προωθητικές ενέργειες της χρονιάς.

Συγκεκριμένα, η ελληνική αντιπροσωπεία της Opel λανσάρει το πρόγραμμα OPEL XMAS DEALS, το οποίο προσφέρει όφελος έως 4.000 ευρώ για τις θερμικές και υβριδικές εκδόσεις .

Το όφελος διαφοροποιείται ανάλογα με το μοντέλο και την έκδοση, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε οδηγό να βρει τη λύση που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν τα δημοφιλή μοντέλα της Opel, όπως το ευέλικτο Corsa, το μικρό SUV Mokka, το compact SUV Frontera με 5 ή 7 θέσεις και το οικογενειακό SUV Grandland.

Για όσους επιθυμούν να κάνουν το επόμενο βήμα προς τη βιώσιμη κινητικότητα, το πρόγραμμα OPEL XMAS DEALS αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία, αφού οι αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις των μοντέλων της Opel – Corsa Electric, Mokka Electric, Frontera Electric και Grandland Electric – προσφέρονται με όφελος που μπορεί φτάσει έως και 7.400 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες για το πρόγραμμα στο opel.gr και στο Επίσημο Δίκτυο Opel.