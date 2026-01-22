Ποια μάρκα επιστρέφει στην F1;

Mέσα από τη στρατηγική συνεργασία της με τη Red Bull Racing, η Ford επιστρέφει στη Formula 1 μετά από 22 χρόνια, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για την ίδια, αλλά για την κορυφαία διοργάνωση του μηχανοκίνητου αθλητισμού που περνάει σε μια νέα εποχή.

Ύστερα από απουσία 22 ετών, η Ford επιστρέφει στην F1, μια επάνοδος που συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική συνεργασία της αμερικανικής μάρκας με τη Red Bull Racing, σε μια σύμπραξη που φιλοδοξεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη νέα εποχή της F1. Η χρονιά-ορόσημο για αυτή τη συνεργασία είναι το 2026, όταν θα τεθούν σε ισχύ οι νέοι τεχνικοί κανονισμοί της Formula 1.

Οι αλλαγές αυτές δίνουν έμφαση στη βιωσιμότητα, την αυξημένη ενεργειακή αποδοτικότητα και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ford συμμετέχει ενεργά στο ντεμπούτο της Red Bull Ford Powertrains, ενός ενοποιημένου σχήματος στο οποίο, για πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδας, τόσο το πλαίσιο όσο και η μονάδα ισχύος θα σχεδιάζονται, θα εξελίσσονται και θα κατασκευάζονται εντός του ίδιου οργανισμού.

Η Ford εντάχθηκε στο εγχείρημα της Red Bull Racing το 2023 ως Τεχνικός Συνεργάτης, συμβάλλοντας στη δημιουργία της νέας μονάδας ισχύος. Πλέον, με τον αναβαθμισμένο ρόλο του Συνεργάτη Ομάδας, η εταιρεία παρέχει τεχνογνωσία και τεχνολογικές λύσεις σε κρίσιμους τομείς, όπως η μηχανολογική εξέλιξη, η κατασκευή και η ανάπτυξη του κινητήρα, ενισχύοντας τη συνολική ανταγωνιστικότητα της ομάδας ενόψει των νέων κανονισμών.

Η επίσημη παρουσίαση της συνεργασίας πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Ντιτρόιτ, γενέτειρα της Ford και ιστορικό κέντρο της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στον ανακαινισμένο Κεντρικό Σταθμό του Μίσιγκαν, ένα εμβληματικό κτίριο που αποκαταστάθηκε από τη Ford Motor Company, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική της σύνδεση με την πόλη. Εκεί παρουσιάστηκαν οι νέοι χρωματισμοί του μονοθεσίου της Oracle Red Bull Racing για τη σεζόν του 2026, οι οποίοι ενσωματώνουν το χαρακτηριστικό μπλε οβάλ της Ford, ως ένδειξη της τεχνολογικής και στρατηγικής σύμπραξης των δύο πλευρών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, στελέχη των δύο οργανισμών αναφέρθηκαν στη σημασία της συνεργασίας και στη δουλειά που έχει προηγηθεί, επισημαίνοντας ότι το εγχείρημα βασίζεται σε κοινές αξίες, όπως η καινοτομία, η τόλμη και η φιλοδοξία για διάκριση στο υψηλότερο επίπεδο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Παράλληλα, έγινε αναφορά στη συμβολή εκατοντάδων μηχανικών και τεχνικών στο Red Bull Technology Campus, οι οποίοι εργάζονται για την εξέλιξη της νέας μονάδας ισχύος.

Η επιστροφή της Ford στη Formula 1 δεν αποτελεί απλώς μια επανασύνδεση με το αγωνιστικό της παρελθόν, αλλά και μια στρατηγική κίνηση που ευθυγραμμίζεται με το μέλλον της F1. Με το βλέμμα στραμμένο στο 2026, η συνεργασία με τη Red Bull Racing φιλοδοξεί να συνδυάσει την αγωνιστική εμπειρία με την τεχνολογική καινοτομία, σε μια περίοδο κατά την οποία η Formula 1 επαναπροσδιορίζει τις προτεραιότητές της.