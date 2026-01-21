Είστε βέβαιοι ότι ξέρετε ποιος είναι 3ος σε πωλήσεις στη γηραιά ήπειρο;

Καταγράφοντας την ισχυρότερη εμπορική της επίδοση των τελευταίων έξι ετών, η Skoda παρέδωσε το 2025 συνολικά 1.043.900 οχήματα παγκοσμίως, ενώ για πρώτη φορά στην 130ετή ιστορία της η τσέχικη φίρμα κατέλαβε την 3η θέση μεταξύ όλων των κατασκευαστών στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η Skoda κατέγραψε το 2025, τη χρονιά εορτασμού των 130 χρόνων της, την ισχυρότερη εμπορική της επίδοση των τελευταίων έξι ετών, παραδίδοντας συνολικά 1.043.900 οχήματα παγκοσμίως. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε αύξηση 12,7% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, επιβεβαιώνοντας τη θετική πορεία της τσεχικής μάρκας σε βασικές αγορές.

Ιδιαίτερα ενισχυμένη ήταν η παρουσία της Skoda στην Ευρώπη (ΕΕ 27+4), όπου οι παραδόσεις ανήλθαν σε 836.200 οχήματα, σημειώνοντας άνοδο 9,9%. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η μάρκα κατέλαβε την τρίτη θέση μεταξύ όλων των κατασκευαστών στην ευρωπαϊκή αγορά. Η Γερμανία παρέμεινε η μεγαλύτερη αγορά της Skoda με 211.100 παραδόσεις, αυξημένες κατά 24.000 σε ετήσια βάση, ενώ ακολούθησαν η Τσεχία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Πολωνία και η Γαλλία. Σημαντική άνοδος καταγράφηκε επίσης σε αγορές όπως η Δανία και η Ολλανδία.

Παγκόσμιες παραδόσεις 2025 ανά γεωγραφική περιοχή

Καθοριστικό ρόλο στην εμπορική άνοδο διαδραμάτισε η ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης. Τα αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά μοντέλα αντιπροσώπευσαν το 25,7% των συνολικών παραδόσεων της Skoda στην Ευρώπη, γεγονός που σημαίνει ότι ένα στα τέσσερα οχήματα παραδόθηκε με δυνατότητα φόρτισης. Η δυναμική αυτή τοποθέτησε τη μάρκα στην τέταρτη θέση μεταξύ των κατασκευαστών αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων (BEV) στην ευρωπαϊκή αγορά, με μερίδιο 6,8%.

Τα ηλεκτρικά μοντέλα Elroq και Enyaq βρέθηκαν στο επίκεντρο της αυξημένης ζήτησης. Το Elroq αναδείχθηκε δεύτερο σε πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση σε αγορές όπως η Τσεχία, η Δανία, η Ολλανδία και η Σλοβακία, ενώ στη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία συγκαταλέχθηκε στα τρία δημοφιλέστερα.

Το Enyaq κατέλαβε την έβδομη θέση στην Ευρώπη, με ισχυρή παρουσία σε χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης. Οι βασικές αγορές για τα ηλεκτρικά μοντέλα της Skoda ήταν η Γερμανία, η Δανία και η Ολλανδία, ενώ στην Τσεχία οι παραδόσεις BEV αυξήθηκαν κατά 245,7%.

Σε επίπεδο γκάμας, το Octavia διατήρησε τον τίτλο του πιο εμπορικού μοντέλου της Skoda, με 190.300 παραδόσεις παγκοσμίως. Ακολούθησαν τα Kodiaq (130.400), Kamiq (125.900) και Fabia (119.100), επιβεβαιώνοντας τη σταθερή απήχηση των βασικών μοντέλων της μάρκας σε διαφορετικές κατηγορίες.

Παραδόσεις οχημάτων Skoda το 2025

Παράλληλα, η στρατηγική διεθνοποίησης συνέχισε να αποδίδει. Στην Ινδία οι παραδόσεις διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τις 70.600 μονάδες, σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ, με αιχμή τη ζήτηση για το τοπικά παραγόμενο SUV Kylaq. Στο Βιετνάμ ξεκίνησε η τοπική παραγωγή των Slavia και Kushaq, ενώ η Skoda ενίσχυσε την παρουσία της στην περιοχή ASEAN και εισήλθε στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας. Θετική δυναμική καταγράφηκε επίσης στην Τουρκία, καθώς και στη Βόρεια Αφρική, με άνοδο σε αγορές όπως το Μαρόκο και η Αίγυπτος.

Όσον αφορά το μέλλον, το 2026 αναμένεται να αποτελέσει έτος περαιτέρω διεύρυνσης της ηλεκτρικής γκάμας της Skoda. Στο πρώτο εξάμηνο θα παρουσιαστεί το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό SUV crossover Epiq, ενώ προς το τέλος του έτους θα ακολουθήσει το επταθέσιο οικογενειακό SUV Peaq. Με τις δύο αυτές προσθήκες, η Skoda διπλασιάζει το αμιγώς ηλεκτρικό της χαρτοφυλάκιο, διευρύνοντας τις επιλογές ηλεκτροκίνησης σε περισσότερες κατηγορίες και αγορές.