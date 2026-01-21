Ποιο είναι αυτό το νέο ηλεκτρικό SUV που έρχεται στην Ευρώπη;

Η Mazda αρχίζει να δημιουργεί τη δική της γκάμα αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων στην Ευρώπη και μετά το λανσάρισμα του 6e έχει έτοιμο το ολοκαίνουργιο CX-6e, ένα μεσαίου μεγέθους SUV με έμφαση στη δυναμική σχεδίαση, τις υψηλές επιδόσεις και την προηγμένη τεχνολογία, το οποίο αναμένεται στις εκθέσεις το καλοκαίρι του 2026.

Το CX-6e είναι το καινούργιο ηλεκτρικό μοντέλο της Mazda που έρχεται στην Ευρώπη για να διευρύνει τη γκάμα της ιαπωνικής φίρμας. Μιλάμε για ένα μεσαίο SUV το οποίο με μήκος 4.850mm, πλάτος 1.935mm και ύψος 1.620mm, τοποθετείται στο άνω άκρο της κατηγορίας των D-SUV. Θα σημειώσουμε εδώ πως το μοντέλο έχει τύχει ήδη μιας ιδιαίτερα θετικής υποδοχής στην κινεζική αγορά, ως Mazda EZ-60. Η αλλαγή ονόματος για την Ευρώπη εντάσσεται στη στρατηγική της ιαπωνικής εταιρείας να ευθυγραμμίσει το νέο της ηλεκτρικό SUV με το σεντάν Mazda 6e, το οποίο γνωρίσαμε πρόσφατα στην Ελλάδα. Η άφιξη του CX-6e, το οποίο παρουσιάστηκε επίσημα στο πρόσφατο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελών, σηματοδοτεί ακόμη ένα βήμα της Mazda προς την ηλεκτροκίνηση, σε μια κατηγορία που παρουσιάζει έντονη ανάπτυξη και αυξημένο ανταγωνισμό.

Το CX-6e εξελίσσει τη φιλοσοφία Kodo – Soul of Motion προς μια πιο σύγχρονη, «ηλεκτρική» εκδοχή, υπό το σχεδιαστικό θέμα «Soulful Futuristic Modern». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο αυξημένος ρόλος της ευρωπαϊκής ομάδας σχεδίασης της Mazda, η οποία συμμετείχε ενεργά τόσο στην εξωτερική όσο και στην εσωτερική σχεδίαση, καθώς και στην επιλογή χρωμάτων και υλικών.

Το εμπρός μέρος διατηρεί τη χαρακτηριστική ταυτότητα της μάρκας με τη φωτιζόμενη πτέρυγα, που ενεργοποιείται διαδοχικά κατά το κλείδωμα, το ξεκλείδωμα και τη φόρτιση, δημιουργώντας ένα έντονο τρισδιάστατο οπτικό αποτέλεσμα, τη στιγμή που οι αιχμηρές γραμμές, οι αεροδυναμικές λεπτομέρειες και τα λεπτά φώτα, συνθέτουν μια εικόνα που διαφοροποιείται από τον μέσο όρο της κατηγορίας.

Η καμπίνα του Mazda CX-6e υιοθετεί μια μάλλον minimal αισθητική με κεντρικό στοιχείο του ταμπλό την υπερευρεία οθόνη αφής 26 ιντσών (αναλογία 32:9, ανάλυση 5K), η οποία μπορεί να προβάλλει διαφορετικές πληροφορίες για οδηγό και συνοδηγό. Το σύστημα συμπληρώνεται από head-up display, φωνητικό έλεγχο πολλών γλωσσών με την εντολή «Hey Mazda» και έλεγχο με χειρονομίες. Στις πιο πλούσιες εκδόσεις, εκτός από το ηχοσύστημα των 23 ηχείων και των 1.280 Watt, θα δούμε και δύο επιπλέον οθόνες που δρουν σαν παραδοσιακοί καθρέπτες (πρώτη φορά σε Mazda παραγωγής), μεταφέροντας στο εσωτερικό την εικόνα που καταγράφουν οι δύο μικρές κάμερες που είναι τοποθετημένες στο πλάγια του αμαξώματος.

Οι διαθέσιμες χρωματικές επιλογές περιλαμβάνουν Warm Beige και Black για την έκδοση Takumi, καθώς και δίχρωμο Amethyst/White για την Takumi Plus, η οποία προσφέρει θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα εμπρός και πίσω. Ιδιαίτερη λεπτομέρεια αποτελεί το τιμόνι, όπου αντί για το παραδοσιακό λογότυπο της Mazda συναντάται η ολογράφως γραμμένη επωνυμία της εταιρείας.

Σύμφωνα με τη Mazda, το μακρύ μεταξόνιο των 2.902mm φροντίζει ώστε οι χώροι για τους επιβάτες να είναι γενναιόδωροι, με ιδιαίτερη έμφαση στον «αέρα» για τα πόδια και το κεφάλι, τόσο εμπρός όσο και πίσω. Ο χώρος αποσκευών προσφέρει 468 λίτρα, επεκτάσιμα στα 1.434 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, με χαμηλό κατώφλι φόρτωσης και κανονικό άνοιγμα, ενώ συμπληρώνεται από έναν πρακτικό εμπρός αποθηκευτικό χώρο (frunk) 80 λίτρων, ιδανικό για καλώδια φόρτισης ή μικρές αποσκευές.

Το Mazda CX-6e εφοδιάζεται με μπαταρία Λιθίου-Σιδήρου-Φωσφόρου (LFP) χωρητικότητας 78 kWh, η οποία τροφοδοτεί τον πίσω τοποθετημένο ηλεκτροκινητήρα ισχύος 190 kW (258 ίπποι) και 290 Nm ροπής. Στα χαρτιά, η επιτάχυνση 0–100 km/h ολοκληρώνεται σε 7,9 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 185 km/h. Σχετικά με την αυτονομία, η Mazda αναφέρει πως φτάνει έως τα 484 km, ενώ η ταχεία φόρτιση DC έως 195 kW επιτρέπει φόρτιση από 10% σε 80% σε περίπου 24 λεπτά. Σημαντικό στοιχείο για SUV είναι πως το Mazda CX-6e διαθέτει ικανότητα ρυμούλκησης έως 1.500 kg.

Αναπτυγμένο σε συνεργασία με τη Changan και με σημαντική συμβολή του Ευρωπαϊκού Κέντρου R&D της Mazda στη Γερμανία, το CX-6e έχει ρυθμιστεί για τις ευρωπαϊκές συνθήκες οδήγησης, διαθέτοντας τρία προγράμματα οδήγησης (Normal, Sport και Individual), πίσω κίνηση και ανάρτηση προσανατολισμένη στην ισορροπία άνεσης και δυναμισμού, σύμφωνα με την ιαπωνική μάρκα τουλάχιστον. Στον τομέα της ασφάλειας, προσφέρεται πλήρης σουίτα προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, εννέα αερόσακοι στάνταρ και τεχνολογία ανίχνευσης παρουσίας παιδιών στα πίσω καθίσματα.

Οι πωλήσεις του Mazda CX-6e στην Ευρώπη αναμένεται να ξεκινήσουν στα μέσα του έτους, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία λανσαρίσματος στην ελληνική αγορά. Σε κάθε περίπτωση, με τον συνδυασμό μεγάλων διαστάσεων, σύγχρονης τεχνολογίας και ανταγωνιστικών ηλεκτρικών χαρακτηριστικών, το νέο μοντέλο φιλοδοξεί να ενισχύσει την παρουσία της Mazda στη διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά των ηλεκτρικών SUV.