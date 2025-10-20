Αφού «σάρωσε» στις δοκιμές ασφαλείας, έρχεται στην Ελλάδα με premium ποιότητα και εξοπλισμό

Λίγο πριν το λανσάρισμά του στην ελληνική αγορά, το ολοκαίνουργιο ηλεκτρικό Mazda 6e δοκιμάστηκε από τον ανεξάρτητο οργανισμό Euro NCAP και όχι μόνο έλαβε τη μέγιστη διάκριση των πέντε αστέρων, αλλά σημειώνοντας και την κορυφαία βαθμολογία 93% στις δύο κατηγορίες προστασίας ενηλίκων και παιδιών.

Mετά από το MX-30, η Mazda κάνει μια δεύτερη προσπάθεια στην ηλεκτροκίνηση, αυτή τη φορά με ένα ξεχωριστό σε σχεδίαση και γεμάτο προηγμένες τεχνολογίες σπορ σεντάν, το οποίο αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας της με την κινεζική Changan.

Το Mazda 6e λοιπόν, γιατί περί ου ο λόγος, έρχεται να καλύψει τη θέση ενός premium sedan στη μεσαία κατηγορία – και θα προσφέρεται σε δύο εκδόσεις μπαταριών. Η Mazda το περιγράφει ως μια σπορ, αλλά και κομψή εναλλακτική λύση απέναντι στον αυξανόμενο ανταγωνισμό των ηλεκτρικών οχημάτων. Σε αντίθεση με τους προκατόχους του, το Mazda 6e δεν έχει τον κλασσικό πίσω τρίτο όγκο (θα είναι κάτι δηλαδή lift-back, με το τζάμι να ανοίγει μαζί με το πίσω καπό) όχι μόνο για χάρη της σχεδίασης, αλλά και της πρακτικότητας που πάντα μια 5η πόρτα προσφέρει στη φόρτωση.

Στο εσωτερικό δεσπόζει η πολύ μεγάλη κεντρική οθόνη των 14 ιντσών, που πλαισιώνεται από τον μικρό ψηφιακό πίνακα οργάνων και ένα μεγάλο head up display, που προβάλει κρίσιμες πληροφορίες μέσα στο παρμπρίζ, στο ύψος του οπτικού πεδίου του οδηγού. Με ήκος 4,921m και το μεταξόνιο που αγγίζει τα 2.900mm, η Mazda κάνει λόγο για πλουσιοπάροχους χώρους, και πόρτ-μπαγκάζ 336 λίτρων το οποίο όμως μπορεί να φθάσει μέχρι και τα 1.074 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. Είναι δε σημαντικό ότι υπάρχει και ένας ακόμα μεγάλος χώρος - “frunk” - κάτω από το εμπρός καπό, με χωρητικότητα 74 λίτρα.

Το Mazda 6e θα είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις με κίνηση στου πίσω τροχούς. Η τυπικής αυτονομίας “standard range” έκδοσή του με τους 258 ίππους και τα 320 Nm ροπής διαθέτει μπαταρία LFP (λιθίου -φωσφορικού σιδήρου) 68,8 kWh, που υπόσχεται μικτή αυτονομία 479 km. Ενώ η μέγιστη ισχύς ταχείας φόρτισης DC φτάνει τα 165 kW.

Η έκδοση Long Range φοράει μπαταρία NMC (λιθίου - νικελίου, μαγγανίου, κοβαλτίου) 80 kWh και διαθέτει μεγαλύτερη μικτή αυτονομία - 552 km, ελαφρώς λιγότερο ισχυρό κινητήρα (με 246 ίππους, άλλά με ίδια ροπή: 320 Nm) και χαμηλότερη ισχύ ταχείας φόρτισης DC στα 90 kW.

Η ιαπωνική φίρμα λέει πως για την επιτάχυνση από στάση μέχρι τα 100 km/h η standard range έκδοση χρειάζεται 7,6 δευτερόλεπτα και η Long Range 7,8 δευτερόλεπτα. H τελική ταχύτητα είναι και στις δύο περιπτώσεις ηλεκτρονικά περιορισμένη, για «προστασία» της αυτονομίας, στα 175 km/h.

Σύμφωνα με την ιαπωνική φίρμα, το 6e είναι ευχάριστο και απόλυτα σταθερό στην οδήγηση. Στην ασφάλεια που προκύπτει από τα δυναμικά χαρακτηριστικά του Mazda 6e, συμβάλλουν ιδιαίτερα σημαντικά το χαμηλό κέντρο βάρους, η ιδανική κατανομή του σε ποσοστό 47:53 % και το εξαιρετικό «στήσιμο» του αυτοκινήτου.

Aυτό το αυτοκίνητο λοιπόν, στα πρόσφατα crash test του οργανισμού Euro NCAP βαθμολογήθηκε με την ανώτερη διάκριση 5 αστέρων, εξασφαλίζοντας τα μέγιστα επίπεδα προστασίας. Μάλιστα, Στις δύο κατηγορίες προστασίας ενηλίκων και παιδιών, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Mazda σημείωσε εξαιρετική βαθμολογία 93%. Το Mazda 6e βαθμολογήθηκε επίσης με 74% για την προστασία των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου και με 77% για τα συστήματα υποβοήθησης ασφαλείας.

Η αξιολόγηση με 93% του Mazda 6e στην προστασία των ενήλικων επιβατών, περιελάμβανε τη μέγιστη βαθμολογία στη δοκιμή πλευρικής πρόσκρουσης και επαρκή προστασία σε όλες τις κρίσιμες περιοχές του σώματος, κατά τη διάρκεια προσομοίωσης της πλέον σοβαρής πλευρικής πρόσκρουσης.

Στην κατηγορία προστασίας των παιδιών επιβατών, το νέο Mazda 6e σημείωσε επίσης συνολική βαθμολογία 93% και πέτυχε τη μέγιστη βαθμολογία στις δοκιμές πρόσκρουσης, τόσο με Μετωπική, όσο και με Πλευρική Σύγκρουση σε παιδιά ηλικίας από έξι έως και δέκα ετών. Η σωστή εγκατάσταση των παιδικών καθισμάτων -με σύστημα Ελέγχου Εγκατάστασης CRS- έλαβε επίσης τη μέγιστη βαθμολογία και το Σύστημα Παρακολούθησης Επιβατών, που ενημερώνει τον οδηγό για την παρουσία των παιδιών στο αυτοκίνητο.

To λανσάρισμα του Mazda 6e στην ελληνική αγορά θα γίνει σύντομα και θα είναι διαθέσιμο σε δύο υπερπλήρη πακέτα εξοπλισμού (Takumi και Takumi Plus), χωρίς ωστόσο να έχουν ανακοινωθεί ακόμα οι τιμές.