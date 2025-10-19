Μια εκθεσιακή παρουσία που «ηλέκτρισε» τους επαγγελματίες

Η πλήρως εξηλεκτρισμένη και ευρεία γκάμα ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων της Ford Pro βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των πολλών επισκεπτών της έκθεσης «Εφοδιαστική Aλυσίδα & Logistics – Cargo Truck & Van Expo», που για ακόμα μια χρονιά διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία.

Η Ford Pro παρουσίασε τα πιο σύγχρονα και εξηλεκτρισμένα επαγγελματικά της μοντέλα στη φετινή έκθεση «Εφοδιαστική Aλυσίδα & Logistics – Cargo Truck & Van Expo, που διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία από 18 – 20 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo δίπλα στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Με πολλαπλές επιλογές σε όλες τις κατηγορίες των Vans και με αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, οι προτάσεις της Ford Pro όχι μόνο ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά είναι και σε θέση να αυξάνουν την παραγωγικότητα, να μειώνουν το Συνολικό Κόστος Ιδιοκτησίας και να βελτιώνουν την εμπειρία χρήσης, μέσω προηγμένων τεχνολογιών συνδεσιμότητας και υπηρεσιών υποστήριξης.

Η οικογένεια «Transit » της Ford Pro εκπροσωπήθηκε από τα νέα E-Transit Van, E-Transit Custom & E-Transit Courier, που έχουν σχεδιαστεί να καλύπτουν διαφορετικές αποστολές με κοινό παρονομαστή την υψηλή αποδοτικότητα.

Το E-Transit Van απευθύνεται σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις προσφέροντας κορυφαίες μεταφορικές δυνατότητες με χαμηλό λειτουργικό κόστος και ευέλικτες διαμορφώσεις αμαξώματος.

Στην κατηγορία των μεσαίων ηλεκτρικών Vans από την άλλη, το Ε-Transit Custon διακρίνεται για τη μεγάλη αυτονομία και την εντυπωσιακή συνδεσιμότητα που του επιτρέπει να υποστηρίζει έξυπνες ψηφιακές υπηρεσίας για την αποτελεσματικότερη διαχείριση στόλου οχημάτων.

Το E-Transit Courier από την κατηγορία των Μικρών Vans ξεχωρίζει για την πρακτικότητα και την ευκολία χρήσης του εντός της πόλης, προσφέροντας χώρο φόρτωσης 2,9m3, όπου μπορούν να φιλοξενηθούν 2 ευρωπαλέτες. Αυτό του επιτρέπει να καλύπτει με επιτυχία πάσης φύσεως «last-mile» παραδόσεις, ταχύτερα και πιο αποδοτικά.

Στο περίπτερο της Ford Car Center στη φετινή έκθεση «Εφοδιαστική Aλυσίδα & Logistics – Cargo Truck & Van Expo» οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν επίσης το δημοφιλές Ranger Raptor και το Ranger Plug-In Hybrid – το μοναδικό pick-up της αγοράς που φορτίζει από πρίζα.

Το Ranger Raptor αντιπροσωπεύει την κορυφαία off-road έκδοση της γκάμας Ranger, με εξελιγμένη τετρακίνηση, ειδικά ρυθμισμένη ανάρτηση και προηγμένα προγράμματα οδήγησης διασφαλίζοντας αυτοπεποίθηση και έλεγχο… σε κάθε έδαφος.

Δίπλα του, η νέα Plug-In Hybrid έκδοση του δημοφιλούς Ranger διαθέτει έναν κινητήρα βενζίνης 2,3 EcoBoost, 10τάχυτο αυτόματο κιβώτιο, ηλεκτροκινητήρα 75 kW και μπαταρία ιόντων λιθίου ωφέλιμης χωρητικότητας 11,8 kWh. Το σύνολο αυτό αποδίδει συνδυαστικά 281 ίππους και κορυφαία ροπή 697 Nm, προσφέροντας ταυτόχρονα μέση κατανάλωση 3,4 lt/100 km (στο υβριδικό πρόγραμμα με φορτισμένη μπαταρία) και δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης με μηδενικές εκπομπές ρύπων έως και 50 km.

Με ωφέλιμο φορτίο έως 800 kg, ικανότητα ρυμούλκησης έως 3.500 kg, σύστημα e-4WD με κοντές/μακριές σχέσεις και πίσω διαφορικό με δυνατότητα κλειδώματος, παραμένει 100% Ranger, χωρίς συμβιβασμούς, καλύπτοντας τόσο επαγγελματικές ανάγκες όσο και απαιτητικές υπαίθριες δραστηριότητες.