Διπλό επαγγελματικό ραντεβού της Kosmocar στο ΤΑΧΙ Show

Η Kosmocar, επίσημος εισαγωγέας των Skoda, Volkswagen και Volkswagen Επαγγελματικών Οχημάτων στην Ελλάδα, συμμετέχει στο TAXI Show 2025, τη μεγαλύτερη έκθεση για επαγγελματίες οδηγούς και ιδιοκτήτες ΤΑΞΙ, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου (ώρες λειτουργίας 10:00–19:30, είσοδος ελεύθερη).

Με αυτή τη διπλή παρουσία και τα ισάριθμα περίπτερα, η Skoda και η Volkswagen επιβεβαιώνουν την στήριξή τους προς τον επαγγελματία οδηγό ΤΑΞΙ, αναδεικνύοντας τη δέσμευσή τους για πράσινη, βιώσιμη και τεχνολογικά προηγμένη κινητικότητα. Οι δυο εταιρείες παρουσιάζουν μοντέλα που συνδυάζουν απόδοση, άνεση και καινοτομία, σχεδιασμένα για τις σύγχρονες ανάγκες των επαγγελματιών του κλάδου.

Η Skoda δίνει το ραντεβού της σε ένα περίπτερο 152 τ.μ., επιβεβαιώνοντας τη μακρόχρονη παρουσία της στον χώρο του επαγγελματικού ΤΑΞΙ και τη φήμη της για ασφάλεια, άνεση, αξιοπιστία και κορυφαία σχέση αξίας-ποιότητας.

Στο επίκεντρο της φετινής συμμετοχής βρίσκονται τα Superb και Kodiaq NG Selection με φυσικό αέριο, η Octavia Selection με αποδοτικό κινητήρα TDI και τα νέα 100% ηλεκτρικά Elroq και Enyaq.

Στο περίπτερο της Volkswagen, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά το αμιγώς ηλεκτρικό ID.4 Pro More, το επίσης ηλεκτρικό ID.7 Pro Launch Edition με υποσχόμενη αυτονομία έως 851 km και το επαναφορτιζόμενο υβριδικό πρίζας Caddy Maxi Life eHybrid (PHEV).