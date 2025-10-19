Ένα event, στη μακρινή Κίνα, αλλιώτικο απ’ τα άλλα

Το Omoda & Jaecoo International User Summit 2025 δεν είναι μόνο ένα παγκόσμιο φεστιβάλ για τη στρατηγική, την αναπτυξιακή πορεία, την εξέλιξη και τη φιλοσοφία των δύο μαρκών, αλλά και ένας τρόπος αλληλεπίδρασης με τους συμμετέχοντες, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να εξελιχθούν σε συν-δημιουργούς του οικοσυστήματος που οραματίζεται η διπλή κινέζικη μάρκα.

Το Omoda & Jaecoo International User Summit 2025, που ξεκίνησε στις 17 Οκτωβρίου – και συνεχίζεται - στην πόλη Wuhu της Κίνας, την έδρα της διπλής κινέζικης μάρκας, είναι ένα ορόσημο για την αναπτυξιακή πορεία και την εξέλιξή της μάρκας, έχοντας κεντρική θεματική «CO-CREATE CO-DEFINE», φέρνοντας κοντά χρήστες από όλο τον κόσμο για να εξερευνήσουν από κοινού νέες δυνατότητες για το μέλλον της κινητικότητας.

Mέχρι τις 22 Οκτωβρίου σε αυτό τo παγκόσμιο διαδραστικό φεστιβάλ επικοινωνίας συμμετέχουν χρήστες, αντιπρόσωποι, συνεργάτες, καθώς επίσης και δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο, οι οποίοι δε θα ενημερωθούν απλώς για τις τελευταίες τεχνολογικές και σχεδιαστικές καινοτομίες της Omoda &Jaecoo, αλλά χάρη στο διάλογο και την ανταλλαγή εμπειριών θα μπορέσουν να εξελιχθούν σε συν-δημιουργούς του οικοσυστήματος της μάρκας.

Mάθετε τα πάντα για την Οmoda & Jaecoo κάνοντας κλικ εδώ.

Αξιοποιώντας τη Full-Chain 4.0 στρατηγική της, η μάρκα θα παρουσιάσει τις κορυφαίες στιγμές της μέσω τεσσάρων βασικών πυλώνων: Global Product Evolution, Journey Together, Connected Care, και Voices of the Future. Το πρόγραμμα της διεθνούς συνάντησης κορυφής περιλαμβάνει τρεις κύριες ενότητες: NEXT SHOW + NEXT DRIVE + NEXT COOL, οι οποίες δημιουργούν μια πραγματικ΄ξ γιορτή με λανσαρίσματα προϊόντων, εμπειρίες οδήγησης και αλληλεπίδραση με το οικοσύστημα.

Η ενότητα NeΧt Show, μέσω της αποκάλυψης της έξυπνης τεχνολογίας OMODA 3, του πρωτότυπου αυτοκινήτου OMODA 6 και της αρχιτεκτονικής SNA (Super Next Architecture), απεικονίζει την αξία της τεχνολογίας στην εμπειρία της οδήγησης.

Η ενότητα NeΧt Drive εμπλέκει τους χρήστες στη βελτίωση προϊόντων τόσο μέσω της εμπειρίας τους όσο και ως συν-δημιουργούς, σε πρωτοβουλίες όπως το OMODA 7 Intelligent Co-Creation Camp και το Hybrid Gemini Co-Creation Camp, διαμορφώνοντας σε βάθος τις εμπειρίες προϊόντων που εμπνέονται από το χρήστη.

Η OMODA & JAECOO Eco-Expo zone, με θέμα NeXt Cool, παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία, η φιλοσοφία της μάρκας και οι πραγματικές ανάγκες των χρηστών συνδυάζονται σε ένα ρεαλιστικό περιβάλλον διαβίωσης και γίνονται μέρος της καθημερινότητας και των συνηθειών τους.

Όσον αφορά στην σχεδίαση, η μάρκα έχει προχωρήσει από την έκδοση Art in Motion 1.0 στην έκδοση 2.0-X, κάνοντας τα μοντέλα πιο ελκυστικά και μοναδικά.

Όσον αφορά στην τεχνολογία και το σύστημα κινητήρα και μετάδοσης, βασισμένη στην Super Hybrid System (SHS) τεχνολογία της, η Omoda & Jaecoo παρέχει στους χρήστες αποδοτικές λύσεις μετακίνησης νέας ενεργειακής τεχνολογίας. Έχει λανσάρει πολλά μοντέλα νέας ενεργειακής τεχνολογίας που ενσωματώνουν την τεχνολογία SHS και σταδιακά χτίζει ένα παγκόσμιο matrix προϊόντων που καλύπτει διαφορετικά τμήματα της αγοράς με στόχο να εμπλουτίσει την γκάμα προϊόντων στο μέλλον.

Πολλά μοντέλα, συμπεριλαμβανομένων των Omoda 9 SHS και Jaecoo 7 SHS, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ελληνική αγορά, έχουν εξασφαλίσει συνεχόμενα την αξιολόγηση ασφάλειας πέντε αστέρων από τον Euro NCAP.

Επιπλέον, το Jaecoo 5 το οποίο αναμένεται και στη χώρα μας, έχει κερδίσει την πιστοποίηση Pet-Friendly Cabin από την TÜV SÜD για την εξαιρετική του απόδοση, προσφέροντας την καλύτερη εμπειρία μετακίνησης στην κατηγορία του τόσο για τους επιβάτες όσο και για τα κατοικίδια.

Η Omoda & Jaecoo ενσωματώνει την ESG πράσινη φιλοσοφία της (Πλαίσιο Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του προϊόντος, με στόχο την έρευνα & ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές άνθρακα καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Από τον σχεδιασμό έως την τεχνολογία και από την τεχνητή νοημοσύνη έως την ασφάλεια, η Omoda & Jaecoo συνεχίζει να εξελίσσεται σε όλες τις διαστάσεις. Παράδειγμα αποτελεί η συνεργασία με την AiMOGA για την ανάπτυξη ανθρωποειδούς ρομπότ, που ενσωματώνει τη φιλοσοφία της μάρκας γύρω από την ευφυή τεχνολογία, την ανθρώπινη αλληλεπίδραση και τη συνύπαρξη ανθρώπου και μηχανής στο μέλλον.

Στην Ελλάδα,η Οmoda & Jaecoo συνεχίζει να διαγράφει μία διαρκή ανοδική πορεία στις πωλήσεις, με τη θετική ανταπόκριση των να επιβεβαιώνει τη δυναμική της και να δημιουργεί γερές βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή της στη χώρα. Στηριζόμενη στην αξιοπιστία και τη δύναμη του Ομίλου Emil Frey, που επίσης εκπροσωπεί τη Mercedes-Benz και smart στην Ελλάδα, η Omoda & Jaecoo επενδύει σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία εξυπηρέτησης, μέσα από ένα δίκτυο επιλεγμένων και πλήρως εξουσιοδοτημένων σημείων εκθέσεων και συνεργείων. Το δίκτυο αυτό, που σήμερα αριθμεί εννέα σημεία πανελλαδικά, αποδεικνύει τη δέσμευση της μάρκας στην ποιότητα και τη συνέπεια προς τον πελάτη.

Παράλληλα, μέσω του logistics center του Ομίλου, διασφαλίζεται άμεση διαθεσιμότητα και επάρκεια ανταλλακτικών προσφέροντας γρήγορη εξυπηρέτηση.

Στο επόμενο διάστημα, η μάρκα υποστηρίζει πως θα εμπλουτίσει περαιτέρω τη γκάμα της στην ελληνική αγορά για να ενισχύσει τη δυναμική της παρουσίας της.