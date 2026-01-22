Μια «δυνατή» χρονιά για αυτά τα επαγγελματικά

Απόλυτα θετικό ήταν το αποτύπωμα της εμπορικής δραστηριότητας για τη Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα τη χρονιά που πέρασε, καθώς η μάρκα κατέγραψε αυξημένες παραδόσεις σε βασικά της μοντέλα, ενίσχυσε περαιτέρω την παρουσία της στην ηλεκτροκίνηση και διατήρησε σταθερή τη θέση της σε καίριες αγορές παγκοσμίως.

Η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα ολοκλήρωσε το 2025 έχοντας νέο επικεφαλής και ισχυρές επιδόσεις σε βασικά της μοντέλα, καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ για το Multivan, υπερδιπλασιασμό παραδόσεων για το ID. Buzz και περαιτέρω ενίσχυση του μεριδίου των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων. Ειδικότερα, σε παγκόσμιο επίπεδο οι παραδόσεις ανήλθαν σε 393.700 οχήματα, ενώ συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων του ID. Buzz στη Βόρεια Αμερική το σύνολο διαμορφώθηκε στις 401.000 μονάδες. Κύριος μοχλός ανάπτυξης ήταν το αμιγώς ηλεκτρικό ID. Buzz, το οποίο σημείωσε αύξηση 102% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τις 60.700 παραδόσεις σε όλον τον κόσμο.

Ιδιαίτερα επιτυχημένη ήταν η πορεία του Multivan, που κατέγραψε αύξηση 31% και 38.700 παραδόσεις, σημειώνοντας το καλύτερο εμπορικό αποτέλεσμα στην ιστορία του μοντέλου. Στη δυναμική αυτή συνέβαλε και το California, το οποίο βασίζεται τεχνικά στο Multivan και προσέθεσε 14.200 παραδόσεις εντός του 2025.

Παράλληλα, η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα ενίσχυσε αισθητά το αποτύπωμά της στην ηλεκτροκίνηση. Οι παραδόσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων διπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε 65.900 μονάδες, αντιπροσωπεύοντας μερίδιο 16,4% επί του συνόλου.

Το ID. Buzz διατήρησε την ηγετική του θέση στην ευρωπαϊκή αγορά των αμιγώς ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων κατηγορίας B. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι περίπου το 46% των παραδόσεων αφορά την επαγγελματική έκδοση Cargo. Παρά τις πιέσεις της αγοράς και τους εμπορικούς δασμούς, το μοντέλο κατέγραψε και παρουσία στη Βόρεια Αμερική, με 7.300 παραδόσεις εντός του έτους.

Από την άλλη, το νέο Transporter εισήλθε σε νέες αγορές το 2025, ενώ από το 2026 αναμένεται σημαντική διεύρυνση της γκάμας του με πολλαπλές επιλογές αμαξώματος και συστημάτων κίνησης, συμπεριλαμβανομένων plug-in υβριδικών και αμιγώς ηλεκτρικών εκδόσεων.

Το Caddy ξεπέρασε εκ νέου τις 100.000 παραδόσεις, φτάνοντας τις 110.400 μονάδες, ενώ το Crafter συνέχισε την ανοδική του πορεία με 73.000 παραδόσεις. Στο πλαίσιο της ηλεκτρικής στρατηγικής της μάρκας, τον Δεκέμβριο του 2025 ξεκίνησε η επέκταση της παραγωγής της επόμενης γενιάς του e-Crafter στο εργοστάσιο της Września στην Πολωνία.

Το Amarok, που στην ελληνική αγορά προσφέρεται σήμερα με σημαντικό όφελος, κατέγραψε 30.100 παραδόσεις το 2025, σε μια μεταβατική περίοδο για το μοντέλο, καθώς ολοκληρώθηκε η απόσυρση της πρώτης γενιάς σε αγορές της Νότιας Αμερικής. Παράλληλα, παρουσιάστηκε το Amarok Dark Label σε επιλεγμένες αγορές, ενισχύοντας τη σύγχρονη εικόνα του μοντέλου.

Με βάση τα αποτελέσματα του 2025, η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα εισέρχεται στο 2026 με έμφαση στη διεύρυνση της γκάμας, στις τεχνολογικές αναβαθμίσεις και στη σταδιακή ενίσχυση των ηλεκτρικών και εξηλεκτρισμένων εκδόσεων. Η στρατηγική της μάρκας παραμένει προσανατολισμένη στην κάλυψη των αναγκών των επαγγελματιών, αλλά και στη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη μορφή κινητικότητας, τόσο στην Ευρώπη όσο και διεθνώς.