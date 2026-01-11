Όφελος έως 3.000 ευρώ για ένα βραβευμένο pick-up

Χάρη στην παράταση της σχετικής προωθητικής ενέργειας από την ελληνική αντιπροσωπεία, το βραβευμένο με τον τίτλο «Κορυφαίο Pick-up» Volkswagen Amarok, προσφέρεται στις εκδόσεις Life και Style με όφελος που φτάνει έως και τα 3.000 ευρώ.

H Kosmocar, αποκλειστικός εισαγωγέας των αυτοκινήτων VW στη χώρα μας, παρατείνει την προωθητική της ενέργειας έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026 και προσφέρει το Amarok στις εκδόσεις Life και Style με έκπτωση 2.000 και 3.000 ευρώ, αντίστοιχα. Η ενέργεια αφορά κάθε νέα παραγγελία από ιδιώτες, εταιρικούς και RAC πελάτες. Επιπλέον, στα Amarok Aventura και Amarok PanAmericana συνεχίζεται η προσφορά με δώρο το εργοστασιακό ηλεκτρικό Roll Cover, έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Με επαρκές απόθεμα άμεσα διαθέσιμων αυτοκινήτων, το Amarok αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για όσους αναζητούν ένα pick-up που συνδυάζει premium σχεδιασμό και κορυφαία άνεση, αποδεικνύοντας ότι ένα μοντέλο αυτού του είδους μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα ως εργαλείο δουλειάς και ως καθημερινό αυτοκίνητο. Είτε σε απαιτητικές off-road διαδρομές είτε στο αστικό περιβάλλον, υπόσχεται ευχάριστη οδήγηση και υψηλή αίσθηση ασφάλειας.

Να σημειώσουμε πως το Amarok έχει κατακτήσει για τρίτη φορά το International Pick-up Award, αναδεικνυόμενο ως το Κορυφαίο Pick-up 2024-2025. Παράλληλα, η γκάμα του εμπλουτίζεται με το νέο χρώμα Reed Green Μεταλλικό, το οποίο αντικαθιστά το Mid Blue μεταλλικό, προσφέροντας μια ακόμη πιο δυναμική και σύγχρονη αισθητική.